Алексис Стоун превратился в Миранда Пристли в Париже.

Звездный визажист превратился в Миранду Пристли для кутюрного показа Balenciaga
27 июня 2024 12:06
Звездный визажист Алексис Стоун в Париже. Фото: instagram.com/thealexisstone
Фешен визажист Алексис Стоун не перестает удивлять перевоплощениями. Он прибыл на кутюрный показ Balenciaga в Париже в образе Миранда Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".
Видео-перевоплощение он выложил в Instagram.
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Звездный визажист Алексис Стоун известен своим умением полностью изменять облик. Он уже по традиции превращается в других людей на модных показах. На этот раз выбрал культовую деву Миранду Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".
Напомним, Алексис Стоун перевоплощался в Лану Дель Рэй. Также мы рассказывали о новой коллекции бабочек и коконов от Balenciaga.
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