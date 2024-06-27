Алексис Стоун превратился в Миранда Пристли в Париже.

Звездный визажист Алексис Стоун в Париже. Фото: instagram.com/thealexisstone

Фешен визажист Алексис Стоун не перестает удивлять перевоплощениями. Он прибыл на кутюрный показ Balenciaga в Париже в образе Миранда Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".

Видео-перевоплощение он выложил в Instagram.

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Звездный визажист Алексис Стоун известен своим умением полностью изменять облик. Он уже по традиции превращается в других людей на модных показах. На этот раз выбрал культовую деву Миранду Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".

Звездный визажист Алексис Стоун. Фото: instagram.com/thealexisstone

Звездный визажист Алексис Стоун в Париже. Фото: instagram.com/thealexisstone

Звездный визажист Алексис Стоун в Париже. Фото: instagram.com/thealexisstone

Напомним, Алексис Стоун перевоплощался в Лану Дель Рэй. Также мы рассказывали о новой коллекции бабочек и коконов от Balenciaga.