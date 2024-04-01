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Звезду фильма "Человек-паук" подловили на свидании с "профессиональной ведьмой"

1 апреля 2024 07:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезду фильма "Человек-паук" подловили на свидании с "профессиональной ведьмой"
Актер Эндрю Гарфилд. Фото: instagram.com/andrew_garfield83/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актера Эндрю Гарфилда на днях папарацци поймали на свидании в Лос-Анджелесе с новой девушкой. Они держались за руки, обнимались и нежно смотрели друг на друга.

Об этом пишет Daily Mail.

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Это было двойное свидание — влюбленные провели время с друзьями Эндрю, певицей Фиби Бриджерс и ее партнером, комиком Бо Бернемом. Пара уже вышла на более серьезный этап отношений. Избранница звезды "Человека-паука", доктор Кейт Томас, не принадлежит миру шоу-бизнеса.

 

Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid
Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid

 

Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid
Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid

 

Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid
Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid

 

Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid
Актер Эндрю Гарфилд с Кейт Томас Фото: Backgrid

Она изучала религиозную философию в Оксфордском университете и публиковалась во многих известных изданиях, таких как Vogue и The Telegraph. При этом на своем сайте Кейт называет себя "духовным наставником" с 23-летним опытом работы, который дает консультации и обучает как давним, так и современным духовным практикам и ритуалам. Также она называет себя "профессиональной ведьмой".

Своим ученикам Томас предлагает попытаться не фокусироваться на рациональном, а "изучить мир энергии, астрологии и духовных практик".

Последние серьезные отношения у Гарфилда были с коллегой по картине "Человек-паук" Эммой Стоун: знаменитости встречались с 2011 по 2015 год. После разрыва с актрисой Эндрю замечали с разными девушками, но эти романы оказывались непродолжительными.

Напомним, Виталий Козловский в новом клипе показал супругу. А новая избранница Касселя устроила откровенную фотосессию в компании кота.

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