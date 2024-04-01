Зірку фільму "Людина-павук" підловили на побаченні з "професійною відьмою"

Актор Ендрю Гарфілд. Фото: instagram.com/andrew_garfield83/

Актора Ендрю Гарфілда днями папараці спіймали на побаченні в Лос-Анджелесі з новою дівчиною. Вони трималися за руки, обіймалися і ніжно дивилися один на одного.

Про це пише Daily Mail.

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Це було подвійне побачення — закохані провели час з друзями Ендрю, співачкою Фібі Бріджерс та її партнером, коміком Бо Бернемом. Пара вже вийшла на більш серйозний етап відносин. Обраниця зірки "Людини-павука", доктор Кейт Томас, не належить до світу шоу-бізнесу.

Актор Ендрю Гарфілд з Кейт Томас Фото: Backgrid

Актор Ендрю Гарфілд з Кейт Томас Фото: Backgrid

Актор Ендрю Гарфілд з Кейт Томас Фото: Backgrid

Актор Ендрю Гарфілд з Кейт Томас Фото: Backgrid

Вона вивчала релігійну філософію в Оксфордському університеті та публікувалася у багатьох відомих виданнях, таких як Vogue та The Telegraph. При цьому на своєму веб-сайті Кейт називає себе "духовним наставником" з 23-річним досвідом роботи, який дає консультації та навчає як давнім, так і сучасним духовним практикам та ритуалам. Також вона називає себе "професійною відьмою".

Своїм учням Томас пропонує спробувати не фокусуватися на раціональному, а "вивчити світ енергії, астрології та духовних практик".

Останні серйозні стосунки у Гарфілда були з колегою з "Людини-павука" Еммою Стоун: знаменитості зустрічалися з 2011 по 2015 рік. Після розриву з актрисою Ендрю помічали з різними дівчатами, але ці романи виявлялися нетривалими.

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