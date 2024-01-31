Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Нова обраниця Касселя влаштувала фотосесію топлес в компанії кота arrow

Нова обраниця Касселя влаштувала фотосесію топлес в компанії кота

31 січня 2024 11:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Нова обраниця Касселя влаштувала фотосесію топлес в компанії кота
Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Венсан Кассель знайшов щастя з новою дівчиною Нарою Баптістою. Модель нещодавно порадувала фоловерів порцією відвертих фото.

Знімки Баптіста опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Нова подружка Касселя знялась у сміливій фотосесії 

Нара Баптіста на фото позує топлес з котом. Судячи з допису, фотосесія відбулася під час подорожі дівчини до Парижа.
57-річний французький актор більше не приховує свій роман з подружкою, яка на 30 років молодша за нього. Венсан найвідоміший за своїми ролями у фільмах "Дванадцять друзів Оушена" та "Чорний лебідь". Актор завів новий роман через шість місяців після того, як розлучився з дружиною Тіною Кунакі. 

 

Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

 

Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

 

Венсан і Тіна, у яких у квітні 2019 року народилася донька Амазоні, розлучилися після того, як він видалив усі її фото зі своїх соціальних мереж. Джерело також повідомило, що у Тіни розбите серце.

Венсан одружився із Тіною в 2018 році, через два роки після того, як вони познайомилися.

Венсан був одружений з акторкою Монікою Белуччі з 1999 року, після зустрічі на зйомках фільму "Квартира" 1996 року. Подружжя виховує двох доньок — Деву та 12-річну Леоні. Актори розлучилися в 2013 році після 14 років шлюбу. У 2016 році Венсан розпочав офіційно стосунки із Тіною, якій на той момент було 19 років.

Нагадаємо, пишнотіла Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт.

Раніше Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії в стилі леді.

Венсан Кассель
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі