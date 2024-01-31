Нова обраниця Касселя влаштувала фотосесію топлес в компанії кота

Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Актор Венсан Кассель знайшов щастя з новою дівчиною Нарою Баптістою. Модель нещодавно порадувала фоловерів порцією відвертих фото.

Знімки Баптіста опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Нова подружка Касселя знялась у сміливій фотосесії

Нара Баптіста на фото позує топлес з котом. Судячи з допису, фотосесія відбулася під час подорожі дівчини до Парижа.

57-річний французький актор більше не приховує свій роман з подружкою, яка на 30 років молодша за нього. Венсан найвідоміший за своїми ролями у фільмах "Дванадцять друзів Оушена" та "Чорний лебідь". Актор завів новий роман через шість місяців після того, як розлучився з дружиною Тіною Кунакі.

Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Модель Нара Баптіста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан і Тіна, у яких у квітні 2019 року народилася донька Амазоні, розлучилися після того, як він видалив усі її фото зі своїх соціальних мереж. Джерело також повідомило, що у Тіни розбите серце.

Венсан одружився із Тіною в 2018 році, через два роки після того, як вони познайомилися.

Венсан був одружений з акторкою Монікою Белуччі з 1999 року, після зустрічі на зйомках фільму "Квартира" 1996 року. Подружжя виховує двох доньок — Деву та 12-річну Леоні. Актори розлучилися в 2013 році після 14 років шлюбу. У 2016 році Венсан розпочав офіційно стосунки із Тіною, якій на той момент було 19 років.

Нагадаємо, пишнотіла Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт.

Раніше Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії в стилі леді.