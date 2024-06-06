Участник скандального шоу от Netflix скончался в тюрьме

Джон "Истсайд" Макаллистер. Фото: Netflix

Участник скандального документального сериала Netflix "Свободные: тюремный эксперимент" скончался в тюрьме. Причина смерти не установлена.

Об этом пишет Mail.Online.

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Netflix снял документальный сериал "Свободные: тюремный эксперимент" (Unlocked: A Jail Experiment). Одним из участников был Джон "Истсайд" Макаллистер. Его нашли мертвым в постели в исправительном центре Пуласки в Арканзасе. Пока причина смерти не установлена.

Власти заявили, что Макалистера срочно доставили в региональный медицинский центр, где объявили мертвым. Власти исключили убийство и самоубийство.

Макаллистер отбывал срок по десяти пунктам обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками, взломе с проникновением, краже имущества и хранении оружия. В 2023 году он признал себя виновным и был приговорен к трем годам лишения свободы. Мужчина начал нарушать закон с 19 лет.

Макаллистер в сериале "Свободные: тюремный эксперимент"

Идея проекта заключалась в том, чтобы предоставить заключенным определенную степень независимости и автономии в тюрьме. В сериале Макаллистер управляет тату салоном внутри своей тюремной камеры. Разрешил съем местный шериф.

Джон "Истсайд" Макаллистер. Фото: Netflix

Сам проект подвергся критике, ведь местные жители и чиновники узнали о сериале незадолго до его премьеры.

"Я считаю, что то, что вы позволили приехать съемочной группе — это эксплуатация ваших заключенных", — сказал сенатор-республиканец Джонатан Дисманг.

Не знал о съемках и судье округа Барри Гайд. Он узнал о нем с выхода трейлера. Он заявил, что соглашение между шерифом и продюсерской компанией является незаконным, ведь он ничего не подписывал. Поэтому округ вернул чек на $60 тысяч от снимавшей сериал продюсерской компании.

Напомним, скончалась легендарная актриса из кинопроектов "Санта-Барбара" и "Коломбо". Также скончался режиссер известного документального фильма о McDonald's.