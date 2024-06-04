Пішла з життя акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж

Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Associated Press

Легендарна акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж пішла з життя на 102-му році життя. Зірці приписують понад 100 екранних ролей.

Про болісну втрату повідомив друг зірки Стюарт Ламперт у коментарі Metro.

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Дженіс Пейдж пішла з життя

Пейдж приписують понад 100 екранних ролей на IMDb, починаючи з 1944 року. Зірка також грала на Бродвеї в п'яти постановках між 1951 і 1984 роками, а також виступала на 60-й церемонії вручення премії "Тоні" в 2006 році.

Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Warner Bros. Pictures

Покійна актриса народилася в Такомі, штат Вашингтон. Разом із сестрою вона переїхала до Лос-Анджелеса після закінчення середньої школи і швидко влаштувалася співачкою в Голлівудській їдальні.

Пейдж дебютувала на екрані у фільмі "Купальниця" 1944 року і знялася у більш ніж десяти фільмах до 1950 року. Також вона дебютувала на Бродвеї у фільмі "Залишається бути побаченою" 1951 року і зіграла головну роль у фільмі "Піжамна гра" 1954 року, останній з яких виграв п'ять премій "Тоні" у 1955 році.

Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Associated Press

Серед її найбільш видатних робіт — телевізійний серіал середини 50-х років "Це завжди Джен", фільм 1960 року "Будь ласка, не їжте маргаритки" та роль у серіалі "Санта-Барбара" та "Коломбо" на початку 1990-х років. Востаннє Пейдж з'явилася на екрані в епізоді "Сімейного права" 2001 року.

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