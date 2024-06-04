Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо" arrow

Померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо"

4 червня 2024 21:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пішла з життя акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж
Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Associated Press
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарна акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж пішла з життя на 102-му році життя. Зірці приписують понад 100 екранних ролей.

Про болісну втрату повідомив друг зірки Стюарт Ламперт у коментарі Metro.

Читайте також:

Дженіс Пейдж пішла з життя

Пейдж приписують понад 100 екранних ролей на IMDb, починаючи з 1944 року. Зірка також грала на Бродвеї в п'яти постановках між 1951 і 1984 роками, а також виступала на 60-й церемонії вручення премії "Тоні" в 2006 році.

Померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо" - фото 1
Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Warner Bros. Pictures 

Покійна актриса народилася в Такомі, штат Вашингтон. Разом із сестрою вона переїхала до Лос-Анджелеса після закінчення середньої школи і швидко влаштувалася співачкою в Голлівудській їдальні.

Пейдж дебютувала на екрані у фільмі "Купальниця" 1944 року і знялася у більш ніж десяти фільмах до 1950 року. Також вона дебютувала на Бродвеї у фільмі "Залишається бути побаченою" 1951 року і зіграла головну роль у фільмі "Піжамна гра" 1954 року, останній з яких виграв п'ять премій "Тоні" у 1955 році.

Померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо" - фото 2
Американська акторка Дженіс Пейдж. Фото: Associated Press

Серед її найбільш видатних робіт — телевізійний серіал середини 50-х років "Це завжди Джен", фільм 1960 року "Будь ласка, не їжте маргаритки" та роль у серіалі "Санта-Барбара" та "Коломбо" на початку 1990-х років. Востаннє Пейдж з'явилася на екрані в епізоді "Сімейного права" 2001 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що російська акторка Анастасія Заворотнюк померла після багатьох років боротьби з раком. А також ми повідомляли, що помер зірковий актор "Титаніка".

смерть
кіно
Північна Америка
закордонні зірки
США
Голлівуд
актори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня