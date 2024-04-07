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Звезду сериала 1923 нашли мертвым в лесу

7 апреля 2024 20:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Известного актера нашли мертвым.
Американский актер Коул Бриггс Пленти. Фото: instagram.com/colebringsplenty/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американского актера Коула Бриггса Пленти, сыгравшего в сериале "1923" (приквеле "Эллоустоуна"), нашли мертвым в лесу штата Канзас. Ранее он фигурировал в деле о домашнем насилии.

Об этом сообщает BBC.

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Американский актер Коул Бриггс Пленти, снимавшийся в спин-оффи сериала "Эллоустоун" 1923 года, был найден мертвым в Канзасе.

Семья заявила о его исчезновении после того, как он пропустил встречу со своим агентом и не смогли с ним связаться. Тело 27-летнего актера было найдено в пятницу, 5 апреля, после того, как местная полиция отправила наряд для досмотра пустого автомобиля, припаркованного у дороги.

Интересно, что за несколько дней до его исчезновения актер стал подозреваемым по делу о домашнем насилии и уже готовились документы для его ареста.

Сейчас стражи порядка ищут лиц, которые могут быть причастны к убийству артиста.

Коул Бриггс Пленти сыграл Пита Пленти Облака в американском драматическом телесериале "1923", приквеле "Эллоустоуна". Сюжет рассказывает о поколении семьи Даттонов, пережившем сухой закон, засуху и ранние этапы Великой депрессии.

Напомним, на войне погиб известный украинский музыкант , что произошло. Также мы рассказывали о том, что звезда сериала "Жуткие приключения Сабрины" разбился на мотоцикле.

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