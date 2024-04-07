Відомого актора знайшли мертвим — деталі

Американський актор Коул Брігс Пленті. Фото: instagram.com/colebringsplenty/

Американського актора Коула Брігса Пленті, який зіграв у серіалі "1923" (приквелі "Єллоустоуна"), знайшли мертвим у лісі штату Канзас. Раніше він фігурував у справі про домашнє насильство.

Про це повідомляє ВВС.

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Американський актор Коул Брігс Пленті, який знімався у спін-оффі серіалу "Єллоустоун" 1923 року, був знайдений мертвим у Канзасі.

Сім'я заявила про його зникнення після того, як він пропустив зустріч зі своїм агентом та не змогли із ним зв'язатися. Тіло 27-річного актора було знайдено в п'ятницю, 5 квітня, після того, як місцева поліція відправила наряд для огляду порожнього автомобіля, припаркованого біля дороги.

Цікаво, що за декілька днів до його зникнення, актор став підозрюваним у справі про домашнє насильство і вже готувалися документи для його арешту.

Зараз правоохоронці шукають осіб, які можуть бути причетні до вбивства артиста.

Коул Брігс Пленті зіграв Піта Пленті Хмари в американському драматичному телесеріалі "1923", приквелі "Єллоустоуна". Сюжет розповідає про покоління родини Даттонів, яке пережило сухий закон, посуху та ранні етапи Великої депресії.

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