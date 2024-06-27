Новоиспеченный папа Роберт Паттинсон засветился в Лос-Анджелесе.

Звезду Сумерков Роберта Паттинсона заметили на прогулке с новорожденной дочерью и женой
Голливудский актер Роберт Паттинсон вместе с супругой Сьюки Уоттерхаус наслаждается своей новой ролью отца. Супруги заметили с коляской во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Об этом пишет The Daily Mail.
Звезда "Сумерок" наслаждается ролью папы
Жена Паттинсона была одета в серую футболку Tommy Hilfiger и бейсболку, зелено-черную куртку и белые брюки. Звезда "Сумерек" выбрал для прогулки стильную бейсболку, черные солнцезащитные очки и рубашку на пуговицах.
Дочь супругов появилась на свет в марте 2024 года, однако новоиспеченные родители скрывают ее имя.
Актер стал встречаться с моделью в 2018 году. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения от посторонних глаз, и только в конце 2022 впервые публично заявили о своем статусе. В 2023 году Сьюки заметили с беременным животиком, а еще через полгода влюбленные тайно обручились.
Напомним, актер впервые прокомментировал рождение дочери. А также жена Паттинсона показала фигуру после родов.
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