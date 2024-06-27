Новоиспеченный папа Роберт Паттинсон засветился в Лос-Анджелесе.

Актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уоттерхаус. Фото: BackGrid

Голливудский актер Роберт Паттинсон вместе с супругой Сьюки Уоттерхаус наслаждается своей новой ролью отца. Супруги заметили с коляской во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Жена Паттинсона была одета в серую футболку Tommy Hilfiger и бейсболку, зелено-черную куртку и белые брюки. Звезда "Сумерек" выбрал для прогулки стильную бейсболку, черные солнцезащитные очки и рубашку на пуговицах.

Актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уоттерхаус. Фото: BackGrid

Актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уоттерхаус. Фото: BackGrid

Дочь супругов появилась на свет в марте 2024 года, однако новоиспеченные родители скрывают ее имя.

Актер стал встречаться с моделью в 2018 году. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения от посторонних глаз, и только в конце 2022 впервые публично заявили о своем статусе. В 2023 году Сьюки заметили с беременным животиком, а еще через полгода влюбленные тайно обручились.

Напомним, актер впервые прокомментировал рождение дочери. А также жена Паттинсона показала фигуру после родов.