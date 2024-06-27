Новоспечений татусь Роберт Паттінсон засвітився у Лос-Анджелесі — фото

Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid

Голлівудський актор Роберт Паттінсон разом із дружиною Сьюкі Воттерхаус насолоджується своєю новою роллю батька. Подружжя помітили із коляскою під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Про це пише The Daily Mail.

Читайте також:

Зірка "Сутінок" насолоджується роллю татуся

Дружина Паттінсона була одягнена у сіру футболку Tommy Hilfiger та бейсболку, зелено-чорну куртку та білі штани. Зірка "Сутінків" обрав для прогулянки стильну бейсболку, чорні сонцезахисні окуляри та сорочку на ґудзиках.

Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid

Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid

Донька подружжя з'явилась на світ у березні 2024 року, однак новоспечені батьки приховують її ім'я.

Актор почав зустрічатися із моделлю у 2018 році. Довгий час закохані приховували свої стосунки від сторонніх очей, і лише наприкінці 2022 року вперше публічно заявили про свій статус. У 2023 році Сьюкі помітили із вагітним животиком, а ще через пів року закохані таємно побралися.

Нагадаємо, актор вперше прокоментував народження донечки. А також дружина Паттінсона показала фігуру після пологів.