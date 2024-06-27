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Зірку Сутінків Роберта Паттінсона помітили на прогулянці з новонародженою дочкою та дружиною

27 червня 2024 16:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Новоспечений татусь Роберт Паттінсон засвітився у Лос-Анджелесі — фото
Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голлівудський актор Роберт Паттінсон разом із дружиною Сьюкі Воттерхаус насолоджується своєю новою роллю батька. Подружжя помітили із коляскою під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Про це пише The Daily Mail.

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Дружина Паттінсона була одягнена у сіру футболку Tommy Hilfiger та бейсболку, зелено-чорну куртку та білі штани.  Зірка "Сутінків" обрав для прогулянки стильну бейсболку, чорні сонцезахисні окуляри та сорочку на ґудзиках.

Роберт Паттінсон гуляє з донечкою
Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid
Роберт Паттінсон на прогулянці з рідними
Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: BackGrid

Донька подружжя з'явилась на світ у березні 2024 року, однак новоспечені батьки приховують її ім'я.

Актор почав зустрічатися із моделлю у 2018 році. Довгий час закохані приховували свої стосунки від сторонніх очей, і лише наприкінці 2022 року вперше публічно заявили про свій статус. У 2023 році Сьюкі помітили із вагітним животиком, а ще через пів року закохані таємно побралися.

Нагадаємо, актор вперше прокоментував народження донечки. А також дружина Паттінсона показала фігуру після пологів.

діти
Північна Америка
закордонні зірки
Роберт Паттінсон
стиль

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