Новоспечений татусь Роберт Паттінсон засвітився у Лос-Анджелесі — фото

Зірку Сутінків Роберта Паттінсона помітили на прогулянці з новонародженою дочкою та дружиною
Голлівудський актор Роберт Паттінсон разом із дружиною Сьюкі Воттерхаус насолоджується своєю новою роллю батька. Подружжя помітили із коляскою під час прогулянки Лос-Анджелесом.
Про це пише The Daily Mail.
Зірка "Сутінок" насолоджується роллю татуся
Дружина Паттінсона була одягнена у сіру футболку Tommy Hilfiger та бейсболку, зелено-чорну куртку та білі штани. Зірка "Сутінків" обрав для прогулянки стильну бейсболку, чорні сонцезахисні окуляри та сорочку на ґудзиках.
Донька подружжя з'явилась на світ у березні 2024 року, однак новоспечені батьки приховують її ім'я.
Актор почав зустрічатися із моделлю у 2018 році. Довгий час закохані приховували свої стосунки від сторонніх очей, і лише наприкінці 2022 року вперше публічно заявили про свій статус. У 2023 році Сьюкі помітили із вагітним животиком, а ще через пів року закохані таємно побралися.
Нагадаємо, актор вперше прокоментував народження донечки. А також дружина Паттінсона показала фігуру після пологів.
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