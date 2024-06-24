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Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше прокоментував народження доньки

24 червня 2024 06:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше прокоментував народження доньки
Актор Роберт Паттінсон. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Роберт Паттінсон на показі нової колекції Dior Homme у Парижі розповів місцевим журналістам про свою дочку від Сьюкі Уотерхаус, яка народилася навесні цього року. Також Паттінсон зізнався, що зміг вирватися до Парижа лише на один день саме тому, що йому потрібно бути вдома зі своєю маленькою дочкою.

Про це пише Daily Mail.

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Паттінсон та Уотерхаус познайомилися через спільних друзів у 2018 році і незабаром почали зустрічатися. У грудні минулого року вони побралися, після того, як деякий час жили разом. Незадовго до заручин стало відомо про вагітність Сьюкі, і вже в березні цього року первісток пари з'явився на світ.

 

 

"Народження дитини змушує почуватися одночасно дуже старим і дуже молодим. Вона така милашка. І, ви знаєте, я вражений тим, як швидко почала проявлятися її особистість. Їй лише три місяці, а я вже думаю: "Ого. Здається, я вже бачу, яка вона", — говорить актор.

Незабаром після народження дівчинки знаменитості таємно побралися. Роберт і Сьюкі намагаються триматися подалі від журналісті.

Нагадаємо, дружина Паттінсона показала фігуру після пологів.

закордонні зірки
Роберт Паттінсон
зіркова пара
"Сутінки"

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