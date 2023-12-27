Звезд, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали

Лолита, Ксения Собчак, Настя Ивлеева на голой вечеринке. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты путинского режима Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и другие оказались в центре большого скандала. Они посетили "голую" вечеринку в Москве и за это их требуют жестоко наказать.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

На Ивлеееву подали в суд за "голую вечеринку"

Недавно популярная блоггер и в прошлом ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом almost naked ("почти голый"). Пропутинские звезды не долго думали и пришли на мероприятие.

Такие развлечения публичных россиян возмутили общество, поэтому некоторые звезды уже наказаны.

"Гола" вечеринка. Фото: росСМИ

Известно, что в московский суд поступил коллективный иск против Ивлеевой. Истцы отметили, что мероприятие "нанесло им моральный вред". Есть информация, что документ подписали 23 человека. Они требуют перечислить сумму в 1 млрд рублей в качестве штрафа на счет фонда поддержки участников войны "Защитники Отечества" (то есть поддержать русскую армию, которая воюет против Украины).

Вероятно, инициатором коллективного иска стал продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков, ранее говоривший об этом в одном интервью.

Насте Ивлеевой может угрожать, кроме выплаты денег, 5 лет колонии.

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Концерты Лолиты отменили, а Киркоров теперь нежелательный гость

После публикации фотографий с развратной вечеринки, россияне начали массово возвращать билеты на концерты Лолиты, которая, к слову, родилась в Закарпатской области. Впоследствии певица полностью отменила мероприятия.

Филиппа Киркорова "забанили" на новогоднюю ночь. Его лицо впервые за последние 30 лет не появится на экранах в праздничном шоу. Российские телевизионщики вырезают его из готового материала.

Другие звезды потеряли рекламные контракты с компаниями — среди них Ивлеева, Дима Билан, Anna Asti. Обнаженных знаменитостей не хотят видеть на новогодних корпоративах.

Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: Фото: росСМИ

Оправдание "звезд" не заставило ждать

Путинист Дима Билан отреагировал достаточно сухо на громкие обвинения в его сторону. Он сказал, что "посещение светских мероприятий — часть его профессии", однако отметил, что о дресс-коде не знал.

Оказалось, что Лолита Милявская на самом деле шла на "арт-спектакль", а не на вечеринку. Она призналась, что ее выгнали из "эфиров" и она очень расстроена.

Журналистка-пропагандистка Ксения Собчак заявила, что вечеринка "не планировалась, как публичная история". Также добавила, что понимает — сейчас не лучшее время для эпатажных мероприятий.

Джиган и Настя Ивлеева. Фото: росСМИ

Рэпер Джиган прокомментировал свое участие в этой истории, как подставу от Ивлеевой, однако на фото с ней он выглядит счастливым.

"Это не вечеринка, а Содом и Гомора. Вакханалия. Ивлеева всех подставила", — высказался исполнитель.

Организаторка вечеринки Настя Ивлеева публично извинилась за распространенные в соцсетях ролики с вечеринки. Также удалила из соцсетей антивоенные публикации, выставленные ранее в поддержку Украины.

Ранее Киркоров оправдался перед Песковым за "голую" вечеринку в Москве.

Напомним детали "голой" вечеринки российских звезд.