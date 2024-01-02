Звезда "Черной пантеры" Керри Бернанс попала в серьезное ДТП в новогоднюю ночь

Кэрри Бернанс. Фото: instagram.com/carriebernans

Актриса и каскадерка Керри Бернанс, которая снималась в фильмах "Пурпурный цвет" и "Черная пантера", сильно пострадала в аварии . Ее госпитализировали с серьезными травмами.

Об этом пишет издание People.

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29-летняя Керри Бернанс серьезно пострадала, когда водитель врезался в обеденную зону на террасе ресторана Chirp на Манхэттене. Авария произошла около 01:00 в новогоднюю ночь.

Кэрри Бернанс в новогоднюю ночь. Фото: instagram.com/carriebernans

Инцидент произошел во время полицейской погони. Офицерам сообщили о физическом насилии с участием 44-летнего водителя черного Mercedes и 34-летней пассажирки. Они приказали мужчину запарковать авто, но он начал убегать. Водитель выехал на тротуар и сбил киоск с едой и пятерых женщин-пешеходов.

Также были ранены двое офицеров полиции и пассажир Mercedes во время погони. Правоохранители, в конце концов, арестовали водителя и забрали его под стражу. Все пострадавшие сейчас в больнице и стабильном состоянии.

Кэрри Бернанс в больнице. Фото: instagram.com/carriebernans

Актриса Керри Бернанс рассказала в соцсетях, что с ней произошло. У нее тяжелые ссадины на лице, сильно пострадали зубы и челюсть, также сломано несколько костей. Она недавно перенесла операцию. Сейчас актрисса находится в больнице.

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