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Злата Огневич рассказала, чем ей нравится Таиланд

20 января 2024 06:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Злата Огневич рассказала, чем ей нравится Таиланд
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне своего 38-го дня рождения певица Злата Огневич улетела в отпуск в Таиланд. Звезда отдыхает на курорте Као Лак недалеко от Пхухета. Своим подписчикам артистка рассказала, чем ей нравится эта страна и в целом Азия.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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По словам певицы, она много раз была в этой стране. И здесь либо будет любовь с первого взгляда, либо считаешь дни до окончания отдыха. У Златы первый вариант. Певица уверяет — каждый раз, когда прилетает в Таиланд, ее переполняет радость.

"Бескрайнее побережье, джунгли, пальмы, цветы, аромат специй в воздухе, ночной стритфуд (уличная пища. Ред.), где можно пережить настоящий культурный шок. Тай врывается в мозг, проникает каждую твою клетку и не принимает компромиссов", — рассказала подписчикам Огневич и добавила фото, на котором позирует в черном купальнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Певица отметила, что Као Лак довольно приятная локация. Когда шторм утихает, вода становится прозрачной. Неожиданно для певицы на курорте было чисто. Местность ей чем-то напомнила поселки на индонезийском острове Бали. Сначала певица собиралась отдыхать в другой локации. Впрочем, она перепутала названия курортов.

"Я так обрадовалась путешествию, что когда мне прислали варианты и я увидела Панга, сразу ввела в Google поиск и мне выдало: Ко Панган. Ух ты! Я лечу на остров, выбор сделан. Но Ко Панган и Панга это кардинально разные локации, во всем. Я живу в Панга, Као Лак. Здесь мутная вода, ядовитые медузы и волны. Кстати, именно это место больше всего пострадало от цунами в 2004 году", — рассказывала накануне Огневич.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Огневич возмущен присутствием россиян в трендах YouTube. Также мы рассказывали, что Злата Огневич выпустила новый мини-альбом на свой день рождения.

отдых
Таиланд
Злата Огневич
украинские звезды

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