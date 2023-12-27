Знаменитости посетили интерактивную рождественскую выставку в Киеве — фото
На Центральном железнодорожном вокзале Киева работает выставка "Звезда сходит". Экспозиция знакомит гостей с историей Рождества и дает возможность почувствовать себя как в детстве. Выставку уже посетили немало знаменитостей.
Об этом Новини.LIVE сообщили в Gres Todorchuk.
Знаменитости на выставке "Звезда сходит"
Одними из первых выставку посетили блогерша Даша Квиткова, певицы Lida Lee и Jerry Heil, блогер Антон Птушкин, ведущий Женя Янович, хореографы Женя Кот и Илона Гвоздева, группа "ТНМК", дизайнер Иван Фролов и другие представители украинского шоу-бизнеса.
"Я испытала на выставке весь спектр эмоций: от счастья и радости до ностальгии. Берите своих детей, приходите сами и погрузитесь в очень классную и теплую атмосферу Рождества, которая сегодня очень нужна каждому из нас", — говорит певица Lida Lee.
Посетить выставку можно ежедневно, до 21 января, с 10;00 до 21;00 в Красном зале Центрального железнодорожного вокзала Киева (2-й этаж). 31 декабря выставка будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января -— с 12:00 до 21:00. Выставка "Звезда сходит" создана коммуникационным агентством Gres Todorchuk вместе с Укрзализныцей и другими известными компаниями.
"Все ритуалы Рождества, которые здесь изображены, очень важны, особенно в такие трудные времена. Костюмы, гуцульские подсвечники-троицы, картины — экспонаты, которые начинают говорить с тобой сквозь рамы и фактуры. На это можно смотреть часами", — прокомментировал выставку режиссер и кинокритик Андрей Алфёров.
Стоимость билетов на выставку "Звезда сходит"
50% от продажи каждого билета будут направлены через официальную фандрейзинговую платформу UNITED24 на строительство укрытий в украинских школах.
- 150 грн для взрослых и детей от 12 лет;
- 75 грн для школьников в возрасте до 12 лет, студентов и пенсионеров (при наличии действительного студенческого билета или пенсионного удостоверения).
Бесплатный вход для:
- детей до 7 лет;
- лиц, сопровождающих группу детей (один сопровождающий на 10 детей);
- детей и взрослых с инвалидностью и их сопроводителям (одно лицо, при наличии действительного удостоверения);
- участников боевых действий, военнослужащих и членов их семей (при наличии действительного удостоверения);
- железнодорожников — каждую среду при наличии действительного удостоверения.
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