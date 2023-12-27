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Знаменитости посетили интерактивную рождественскую выставку в Киеве — фото

27 декабря 2023 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Знаменитости посетили интерактивную рождественскую выставку в Киеве — фото
Звезды на ж/д вокзале в Киеве. Фото: Gres Todorchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На Центральном железнодорожном вокзале Киева работает выставка "Звезда сходит". Экспозиция знакомит гостей с историей Рождества и дает возможность почувствовать себя как в детстве. Выставку уже посетили немало знаменитостей.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Gres Todorchuk.

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Одними из первых выставку посетили блогерша Даша Квиткова, певицы Lida Lee и Jerry Heil, блогер Антон Птушкин, ведущий Женя Янович, хореографы Женя Кот и Илона Гвоздева, группа "ТНМК", дизайнер Иван Фролов и другие представители украинского шоу-бизнеса.

"Я испытала на выставке весь спектр эмоций: от счастья и радости до ностальгии. Берите своих детей, приходите сами и погрузитесь в очень классную и теплую атмосферу Рождества, которая сегодня очень нужна каждому из нас", — говорит певица Lida Lee.

Lida Lee на выставке "Звезда сходит". Фото: Gres Todorchuk
Даша Каиткова на выставке "Звезда сходит". Фото: Gres Todorchuk

Посетить выставку можно ежедневно, до 21 января, с 10;00 до 21;00 в Красном зале Центрального железнодорожного вокзала Киева (2-й этаж). 31 декабря выставка будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января - с 12:00 до 21:00. Выставка "Звезда сходит" создана коммуникационным агентством Gres Todorchuk вместе с Укрзализныцей и другими известными компаниями.

"Все ритуалы Рождества, которые здесь изображены, очень важны, особенно в такие трудные времена. Костюмы, гуцульские подсвечники-троицы, картины — экспонаты, которые начинают говорить с тобой сквозь рамы и фактуры. На это можно смотреть часами", — прокомментировал выставку режиссер и кинокритик Андрей Алфёров.

Jerry Heil на выставке "Звезда сходит". Фото: Gres Todorchuk
Анатолий Анатолич на выставке "Звезда сходит". Фото: Gres Todorchuk

Стоимость билетов на выставку "Звезда сходит"

50% от продажи каждого билета будут направлены через официальную фандрейзинговую платформу UNITED24 на строительство укрытий в украинских школах.

  • 150 грн для взрослых и детей от 12 лет;
  • 75 грн для школьников в возрасте до 12 лет, студентов и пенсионеров (при наличии действительного студенческого билета или пенсионного удостоверения).

Бесплатный вход для:

  • детей до 7 лет;
  • лиц, сопровождающих группу детей (один сопровождающий на 10 детей);
  • детей и взрослых с инвалидностью и их сопроводителям (одно лицо, при наличии действительного удостоверения);
  • участников боевых действий, военнослужащих и членов их семей (при наличии действительного удостоверения);
  • железнодорожников — каждую среду при наличии действительного удостоверения.
Женя Янович на выставке "Звезда сходит". Фото: Gres Todorchuk

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове пройдет выставка о судьбе внутренне перемещенных украинцев. Также мы рассказывали о ТОП-10 самых крутых украинских песен 2023 года по версии одного из порталов.

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