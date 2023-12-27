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Знаменитості відвідали інтерактивну різдвяну виставку в Києві — фото

27 грудня 2023 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Знаменитості відвідали інтерактивну різдвяну виставку в Києві — фото
Зірки на залізничному вокзалі в Києві. Фото: Gres Todorchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На Центральному залізничному вокзалі Києва працює виставка "Зірка сходить". Експозиція знайомить гостей з історією Різдва і дає можливість відчути себе, як у дитинстві. Виставку вже відвідали чимало знаменитостей. 

Про це Новини.LIVE повідомили в Gres Todorchuk.

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Знаменитості на виставці "Зірка сходить"

Одними з перших виставку відвідали блогерка Даша Квіткова, співачки Lida Lee та Jerry Heil, блогер Антон Птушкін, ведучий Женя Янович, хореографи Женя Кот та Ілона Гвоздьова, гурт "ТНМК", дизайнер Іван Фролов та інші представники українського шоу-бізнесу. 

"Я відчула на виставці весь спектр емоцій: від щастя й радості до ностальгії. Беріть своїх дітей, приходьте самі й пориньте у дуже класну та теплу атмосферу Різдва, яка сьогодні дуже потрібна кожному з нас", — говорить співачка Lida Lee.

Lida Lee на виставці "Зірка сходить". Фото: Gres Todorchuk
Даша Квіткова на виставці "Зірка сходить". Фото: Gres Todorchuk

Відвідати виставку можна щодня, до 21 січня, з 10:00 до 21:00 у Червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва (2-й поверх). 31 грудня виставка працюватиме з 10:00 до 18:00, а 1 січня — з 12:00 до 21:00. Виставка "Зірка сходить" створена комунікаційною агенцією Gres Todorchuk разом з Укрзалізницею та іншими відомими компаніями.

"Всі ритуали Різдва, які тут змальовані, є дуже важливими, особливо у такі скрутні часи. Костюми, гуцульські свічники-трійці, картини — експонати, які починають говорити з тобою крізь рами і фактури. На це можна дивитися годинами", — прокоментував виставку режисер та кінокритик Андрій Алферов.

Jerry Heil на виставці "Зірка сходить". Фото: Gres Todorchuk
Анатолій Анатоліч на виставці "Зірка сходить". Фото: Gres Todorchuk

Вартість  квитків на виставку "Зірка сходить"

50% від продажу кожного квитка будуть спрямовані через офіційну фандрейзингову платформу UNITED24 на будівництво укриттів в українських школах. 

  • 150 грн для дорослих та дітей від 12 років;
  • 75 грн для школярів віком до 12 років, студентів та пенсіонерів (за наявності дійсного студентського квитка або пенсійного посвідчення).

Безплатний вхід для:

  • дітей до 7 років;
  • осіб, які супроводжують групу дітей (один супровідник на 10 дітей);
  • дітей та дорослих з інвалідністю та їх супровідникам (одна особа, за наявності дійсного посвідчення); 
  • учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їх родин (за наявності дійсного посвідчення);
  • залізничників — щосереди за наявності дійсного посвідчення.
Женя Янович на виставці "Зірка сходить". Фото: Gres Todorchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові пройде виставка про долю внутрішньо переміщених українців. Також ми розповідали, про ТОП-10 найкрутіших українських пісень 2023 року за версією одного з порталів.

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