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ТОП-10 найкрутіших українських пісень 2023 року

27 грудня 2023 15:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
ТОП-10 найкрутіших українських пісень 2023 року
DOROFEEVA. Фото: стопкадр з кліпу "Кохаю, але не зовсім"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Цьогоріч виконавці випускали нові україномовні треки і знаходили свого слухача. Стало відомо, які композиції найбільше сподобалися українцям.

Рейтинг з 10 найпопулярніших пісень серед українців уклало радіо "Промінь".

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DOROFEEVA "Вотсап"

3 828 765 прослуховувань.

Parfeniuk "Провела екскурсію"

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Раніше ми писали про ТОП-5 фільмів з Тімоті Шаламе.

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