ТОП-10 найкрутіших українських пісень 2023 року

DOROFEEVA. Фото: стопкадр з кліпу "Кохаю, але не зовсім"

Цьогоріч виконавці випускали нові україномовні треки і знаходили свого слухача. Стало відомо, які композиції найбільше сподобалися українцям.

Рейтинг з 10 найпопулярніших пісень серед українців уклало радіо "Промінь".

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