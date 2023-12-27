ТОП-10 найкрутіших українських пісень 2023 року
27 грудня 2023 15:52
DOROFEEVA. Фото: стопкадр з кліпу "Кохаю, але не зовсім"
Цьогоріч виконавці випускали нові україномовні треки і знаходили свого слухача. Стало відомо, які композиції найбільше сподобалися українцям.
Рейтинг з 10 найпопулярніших пісень серед українців уклало радіо "Промінь".
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