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Снова беда — на концерте Приходько взорвался прожектор

18 апреля 2024 22:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
На концерте Анастасии Приходько взорвался прожектор.
Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Анастасия Приходько сейчас в концертном туре "Холодно". На ее выступлении в Чигирине произошел досадный случай — взорвался прожектор. Это уже не первое грустное событие во время тура певицы — недавно у нее умер друг, а позже она даже попала в ДТП.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что во время ее концерта в Чигирине взорвался прожектор. Она не на шутку испугалась. И даже задумались над тем, чтобы сходить в церковь. Во время ее концертного тура "Холодно" происходят разные неприятные события.

"У меня во время концерта взорвался прожектор… Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!" — написала артистка.

Сторез Анастасии Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official
Сториз Анастасии Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official

Звезда также рассказывала, что ей тяжело давать концерты в Черкасской области. Там часто раздаются воздушные тревоги, которые ее пугают. Приходько только дома может проще воспринимать ракетные обстрелы.

"В Черкассах так много тревог. Я когда дома, то не так волнуюсь. Когда я где-то в незнакомом городе, то просто пугающе", — рассказывала она в сториз.

Напомним, артистка Анастасия Приходько попала в ДТП  — что произошло. Также на ее концерте умер член команды — врачи назвали причину.

Анастасия Приходько
концерт
Черкассы
украинские звезды
тур

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