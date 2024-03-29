На концерті Приходько в Трускавці помер її друг — лікар надав коментар

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Цього тижня, в четвер 28 березня, поховали турменеджера, друга співачки Анастасії Приходько, який помер на її концерті у Трускавці (Львівська область). Під час шоу Григорія Красницького намагався врятувати один з глядачів шоу.

Він прокоментував смерть турменеджера Приходько під публікацією співачки в Instagram.

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Приходько опублікувала фото з потягу, в якому зазначила, що вони з командою вперше вирішили їхати на концерт цим видом транспорту. Трускавцем вони пересувались на автомобілі Григорія. Анастасія зазначила, що турменеджеру був лише 51 рік.

"Спочивай з миром мій друг, ти був найкращий у світі! Ми продовжимо і завершимо все, що ти почав! Прощавай", — написала Приходько.

Під публікацією свій коментар залишив лікар-анастезіолог Тарас Остапик, який до приїзду карети швидкої допомоги робив все можливе, аби врятувати друга співачки. Втім Красницький помер по дорозі в лікарню.

"В певний момент я зрозумів, що в нього та гостра патологія, яка не дає шансів на порятунок… Я бачив багато смертей, але ця смерть і це обличчя закарбуються в памʼяті назавжди! Мої співчуття і жаль, що не вдалось врятувати", — написав Остапик.

В коментарях його подякувала донька Григорія Красницького та Анастасія Приходько. Попередньо відомо, що причиною смерті турменеджера став гострий інфаркт.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

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