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Лікар, який намагався врятувати життя друга Приходько, прокоментував його смерть

29 березня 2024 22:13
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Стас Кожушко
Редактор
На концерті Приходько в Трускавці помер її друг — лікар надав коментар
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня, в четвер 28 березня,  поховали турменеджера, друга співачки Анастасії Приходько, який помер на її концерті у Трускавці (Львівська область). Під час шоу Григорія Красницького намагався врятувати один з глядачів шоу. 

Він прокоментував смерть турменеджера Приходько під публікацією співачки в Instagram.

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Приходько опублікувала фото з потягу, в якому зазначила, що вони з командою вперше вирішили їхати на концерт цим видом транспорту. Трускавцем вони пересувались на автомобілі Григорія. Анастасія зазначила, що турменеджеру був лише 51 рік. 

"Спочивай з миром мій друг, ти був найкращий у світі! Ми продовжимо і завершимо все, що ти почав! Прощавай", — написала Приходько. 

Під публікацією свій коментар залишив лікар-анастезіолог Тарас Остапик, який до приїзду карети швидкої допомоги робив все можливе, аби врятувати друга співачки. Втім Красницький помер по дорозі в лікарню.

"В певний момент я зрозумів, що в нього та гостра патологія, яка не дає шансів на порятунок… Я бачив багато смертей, але ця смерть і це обличчя закарбуються в памʼяті назавжди! Мої співчуття і жаль, що не вдалось врятувати", — написав Остапик. 

В коментарях його подякувала донька Григорія Красницького та Анастасія Приходько. Попередньо відомо, що причиною смерті турменеджера став гострий інфаркт. 

Лікар, який намагався врятувати життя друга Приходько, прокоментував його смерть - фото 1
Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що батька представниці Грузії на "Євробаченні-2024" знайшли мертвим у США. Також ми розповідали, що українська блогерка ледве не померла під час вебінару.

смерть
Анастасія Приходько
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