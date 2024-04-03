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Предала своих — Народную артистку Украины хотят бросить за решетку на 10 лет

3 апреля 2024 22:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Певицу Ружену Рублеву заключили в тюрьму на 10 лет — причины
Украинская певица-предательница Ружена Рублева. Фото: росСМИ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Ружена Рублева изменила Украине. Она распространяет российскую пропаганду и поддерживает войну, поэтому ее приговорили к 10 годам заключения.

Такое решение принял Ровенский городской суд.

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Народная артистка Украины Ружена Рублева поддерживает вооруженную агрессию РФ, а также помогает распространять фейки. За это она получила 10 лет тюрьмы с лишением права 12 лет занимать должности в области культуры. Впрочем, пока заочно, ведь артистка находится на оккупированной территории.

Артистка работала в Херсонском театре. После начала войны она выступала на пропагандистских концертах в поддержку врага.

"С целью преследования личных интересов она согласилась на предложение представителей оккупационной администрации и приняла участие в митинге-концерте в Москве. Артистка в сопровождении "хора войск национальной гвардии Российской Федерации" исполнила музыкальную композицию, которая начинается словами "Тут птицы не поют…" — говорится в сообщении.

Украинская певица-предательница Ружена Рублева. Фото: росСМИ
Украинская певица-предательница Ружена Рублева. Фото: росСМИ

Известно, что звезда перешла на сторону РФ летом 2022 года. Она работала актрисой в театре имени Николая Кулиша и была директором двух музыкальных школ. Впрочем, после измены она возглавила так называемый "Херсонский областной русский академический музыкально драматический театр" в оккупированном Геническе.

Украинская певица-предательница Ружена Рублева. Фото: росСМИ
Украинская певица-предательница Ружена Рублева. Фото: росСМИ

Также Рублева поддерживает аннексию Крыма и откровенно заявляла об этом на пропагандистских концертах. Свидетель, участвовавший в деле, отметил, что пророссийскую позицию артистка избрала самостоятельно, без давления.

Актриса Ружена Рублева на сцене. Фото: Херсонский театр имени Николая Кулиша
Актриса Ружена Рублева на сцене. Фото: Херсонский театр имени Николая Кулиша

Напомним, российские актеры снялись в пропагандистском ролике о мобилизации в Украине. Также певица Таисия Повалий иронически поблагодарила россиян за спасение от Родины.

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