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Зрадила своїх — Народну артистку України хочуть кинути за грати на 10 років

3 квітня 2024 22:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Співачку Ружену Рубльову ув‘язнили на 10 років — причини
Українська співачка-зрадниця Ружена Рубльова. Фото: росЗМІ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Ружена Рубльова зрадила Україну. Вона поширює російську пропаганду і підтримує війну, тому її засудили до 10 років ув'язнення.

Таке рішення ухвалив Рівненський міський суд.

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Народна артистка України Ружена Рубльова підтримує збройну агресію РФ, а також допомагає поширювати фейки. За це вона отримала 10 років ув'язнення з позбавленням права 12 років обіймати посади у галузі культури. Втім, поки що заочно, адже артистка перебуває на окупованій території.

Артистка працювала в херсонському театрі. Після початку великої війни вона виступала на пропагандистських концертах на підтримку ворога.

"З метою переслідування особистих інтересів, вона погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації та взяла участь у мітингу-концерті в Москві. Артистка у супроводі "хору військ національної гвардії Російської Федерації" виконала музичну композицію, яка розпочинається словами "Здесь птицы не поют…", — йдеться у повідомленні.

Українська співачка-зрадниця Ружена Рубльова. Фото: росЗМІ
Українська співачка-зрадниця Ружена Рубльова. Фото: росЗМІ

Відомо, що зірка перейшла на бік РФ ще влітку 2022 року. Вона працювала акторкою в театрі імені Миколи Куліша і була директоркою двох музичних шкіл. Втім, після зради вона очолила так званий "Херсонський обласний російський академічний музично-драматичний театр" в окупованому Генічеську.

Українська співачка-зрадниця Ружена Рубльова. Фото: росЗМІ
Українська співачка-зрадниця Ружена Рубльова. Фото: росЗМІ

Також Рубльова підтримує анексію Криму і відкрито заявляла про це на пропагандистських концертах. Свідок, який брав участь у справі, зазначив, що проросійську позицію артистка обрала самостійно, без тиску.

Акторка Ружена Рубльова на сцені. Фото: Херсонський театр імені Миколи Куліша
Акторка Ружена Рубльова на сцені. Фото: Херсонський театр імені Миколи Куліша

Нагадаємо, російські актори знялись в пропагандистському ролику про мобілізацію в Україні. Також співачка Таїсія Повалій іронічно подякувала росіянам за порятунок від Батьківщини.

війна
суд
окупанти
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