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Предали свой дом и страну — известный рокер подверг резкой критике уклонистов

14 июня 2024 20:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певец Женя Галич высказался об ухилянтах
Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич прокомментировал популярный в сети тренд, связанный с мобилизацией. По мнению исполнителя, уклонистам должно быть стыдно, что они избегают службу в такое непростое время.

Об этом он заявил в интервью "Факты Life".

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Известный артист, который с начала войны мобилизовался, прокомментировал тренд в соцсетях, в котором пользователи снимают ролики со словом "уклонист".

Артист считает, что людям, которые не желают служить в армии, нечем гордиться, ведь они предали свою родную страну.

Изменили свой дом и страну — известный рокер подверг резкой критике ухилянцев - фото 1
Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

"Я не понимаю, как можно гордиться тем, что ты предатель. Ты предал себя, свою семью, свой дом, свою страну. На мой взгляд, это исключительно вопрос к воспитанию этих людей и к самоидентификации. Надевая на себя футболку "уклонист", он четко дает нам понять, кто он", — заявил Галич.

Изменили свой дом и страну — известный рокер подверг резкой критике ухилянцев - фото 2
Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

По мнению фронтмена О.Torvald, мужчины, избегающие новых правил мобилизации, являются нарушителями закона.

Напомним, сейчас рокер служит лейтенантом 135-го батальона 114-й отдельной бригады терробороны ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что певец Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации. А также мы рассказывали, что фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк присоединился к рядам ВСУ.

уклонисты
мобилизация
украинские звезды
война в Украине
Женя Галич
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