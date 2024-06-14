Певец Женя Галич высказался об ухилянтах

Предали свой дом и страну — известный рокер подверг резкой критике уклонистов
Лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич прокомментировал популярный в сети тренд, связанный с мобилизацией. По мнению исполнителя, уклонистам должно быть стыдно, что они избегают службу в такое непростое время.
Об этом он заявил в интервью "Факты Life".
Певец Женя Галич про уклонистов
Известный артист, который с начала войны мобилизовался, прокомментировал тренд в соцсетях, в котором пользователи снимают ролики со словом "уклонист".
Артист считает, что людям, которые не желают служить в армии, нечем гордиться, ведь они предали свою родную страну.
"Я не понимаю, как можно гордиться тем, что ты предатель. Ты предал себя, свою семью, свой дом, свою страну. На мой взгляд, это исключительно вопрос к воспитанию этих людей и к самоидентификации. Надевая на себя футболку "уклонист", он четко дает нам понять, кто он", — заявил Галич.
По мнению фронтмена О.Torvald, мужчины, избегающие новых правил мобилизации, являются нарушителями закона.
Напомним, сейчас рокер служит лейтенантом 135-го батальона 114-й отдельной бригады терробороны ВСУ.
Напомним, ранее мы писали, что певец Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации. А также мы рассказывали, что фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк присоединился к рядам ВСУ.
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