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Предательница Ани Лорак объявила о запуске собственного мобильного приложения — реакция украинцев

13 января 2024 22:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Предательница Ани Лорак объявила о запуске собственного мобильного приложения — реакция украинцев
Певица Ани Лорак (Каролина Куек). Фото: Instagram/anilorak
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уроженка Украины, певица Ани Лорак, которая во время полномасштабной войны активно выступает в России и работает на местных федеральных каналах, объявила о запуске собственного мобильного приложения. Предательница рассказала, что пользователи сети могут в нем узнать. Впрочем, подобный кейс изрядно разозлил украинцев.

Соответствующие комментарии появились под сообщением Лорак, в частности, в Instagram.

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45-летняя Каролина Куек (настоящее имя коллаборантки) заявила, что со своей командой планирует создать и запустить приложение Ani Lorak World. В переводе с английского — мир Ани Лорак. Певица уверяет, что каждый ее фанат найдет для себя что-нибудь интересное.

"Личный дневник, спорт и питание, бьюти-секреты, закулисье съемок значительных проектов, релизы новых песен. Что еще вы хотите узнать обо мне? Делитесь в комментариях", — написала как ни в чем не бывало Лорак.

В видео Лорак позирует счастливая вместе со своим бойфрендом, испанским бизнесменом, преподавателем йоги Исааком Вижраком. В последнее время предательница стала часто появляться на публике вместе с ним. Впрочем, инициативу Каролины оценили далеко не все пользователи соцсетей.

  • Что узнать? Разве что какие ощущения испытывает человек, молчащий об убийствах ее народа, который каждый день улыбается тем, кто хочет уничтожить и убивает его народ?
  • Чем больше Украину стирают с лица земли, тем лучше настроение у Ани Лорак.
  • Расскажи о том, где сейчас твои кровные родственники? С каким паспортом путешествуешь по другим странам? И как ради денег и ситуативного комфорта откреститься от своего рода?
  • Нам о предателях и так все известно.

Традиционно Лорак или ее менеджмент не стали отвечать на эти и другие комментарии. Каролина продолжает выступать с путинистами и не упоминает войну на Родине.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предательницы Тодоренко и Лорак пообщались на камеру в Дубае. Также мы рассказывали, что бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал свой развод.

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Ани Лорак
соцсети
путинисты

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