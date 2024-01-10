Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення arrow

Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення

10 січня 2024 10:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення
Мурат Налчаджиоглу з колишньою дружиною Лілією. Фото: instagram.com/muratnalca/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу підтвердив, що розлучився зі своєю другою дружиною Лілією. Пара зіграла весілля у червні 2023.

Налчаджиоглу у соціальній мережі захистив нову обраницю.

Читайте також:

Бізнесмен познайомився з новою обраницею до свого розлучення

За словами бізнесмена, він завжди воліє мовчати про те, що відбувається в його особистому житті. Але тепер він просить підписників перестати турбувати його та нову обраницю Анастасію.

 

Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення. Фото: instagram.com/muratnalca/
Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Колишній чоловік Ані Лорак з новою обраницею. Фото: instagram.com/muratnalca/
Колишній чоловік Ані Лорак з новою обраницею. Фото: instagram.com/muratnalca/

"Вона не брала участі в моєму процесі розлучення з моєю колишньою дружиною. Рішення, яке я ухвалив щодо припинення шлюбу. Це сталося ще до того, як я з нею познайомився, будь ласка, поважайте людей та їхній вибір. Я просто бажаю всім миру та просто щастя. Дякую за розуміння і, будь ласка, перестаньте турбувати нас. Іноді ви вибираєте шлях, який може бути дивним для деяких людей, але вони не знають, що насправді добре для людей, які обирають цей шлях. У цей момент я відчуваю із нею повну гармонію у житті. Я проводжу своє життя, яке ніколи не відчував і яке ніколи не закінчиться", — прокоментував він.

Чутки про розрив з Лілією з'явилися після того, як жінка видалила усі спільні фото з ним, враховуючи кадри з їхнього весілля. Пара одружилася на початку червня цього року у Конча-Заспі. Лілія навіть відписалася від Мурата у соцмережах. У шапці профілю Налчаджиоглу в Instagram прибрав інформацію про те, що він чоловік Лілії. Їхні стосунки тривали понад два роки.

Нагадаємо, у зірковій родині "Форсажу" неочікуване розлучення.

Раніше ми писали, що "Аквамен" Джейсон Момоа розлучається.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі