Мурат Налчаджиоглу з колишньою дружиною Лілією. Фото: instagram.com/muratnalca/

Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу підтвердив, що розлучився зі своєю другою дружиною Лілією. Пара зіграла весілля у червні 2023.

Налчаджиоглу у соціальній мережі захистив нову обраницю.

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За словами бізнесмена, він завжди воліє мовчати про те, що відбувається в його особистому житті. Але тепер він просить підписників перестати турбувати його та нову обраницю Анастасію.

Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення. Фото: instagram.com/muratnalca/

Колишній чоловік Ані Лорак з новою обраницею. Фото: instagram.com/muratnalca/

"Вона не брала участі в моєму процесі розлучення з моєю колишньою дружиною. Рішення, яке я ухвалив щодо припинення шлюбу. Це сталося ще до того, як я з нею познайомився, будь ласка, поважайте людей та їхній вибір. Я просто бажаю всім миру та просто щастя. Дякую за розуміння і, будь ласка, перестаньте турбувати нас. Іноді ви вибираєте шлях, який може бути дивним для деяких людей, але вони не знають, що насправді добре для людей, які обирають цей шлях. У цей момент я відчуваю із нею повну гармонію у житті. Я проводжу своє життя, яке ніколи не відчував і яке ніколи не закінчиться", — прокоментував він.

Чутки про розрив з Лілією з'явилися після того, як жінка видалила усі спільні фото з ним, враховуючи кадри з їхнього весілля. Пара одружилася на початку червня цього року у Конча-Заспі. Лілія навіть відписалася від Мурата у соцмережах. У шапці профілю Налчаджиоглу в Instagram прибрав інформацію про те, що він чоловік Лілії. Їхні стосунки тривали понад два роки.

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