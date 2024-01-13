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Зрадниця Ані Лорак оголосила про запуск власного мобільного застосунку — реакція українців

13 січня 2024 22:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зрадниця Ані Лорак оголосила про запуск власного мобільного застосунку — реакція українців
Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк). Фото: Instagram/anilorak
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уродженка України, співачка Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни активно виступає в Росії та працює на місцевих федеральних каналах, оголосила про запуск власного мобільного застосунку. Зрадниця розповіла, що користувачі мережі можуть в ньому дізнатися. Втім, подібний кейс неабияк розлютив українців. 

Відповідні коментарі з’явились під дописом Лорак, зокрема, в Instagram.

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45-річна Кароліна Куєк (справжнє ім’я колаборантки) заявила, що зі своєю командою планує розробити та запустити застосунок Ani Lorak World. В перекладі з англійської — світ Ані Лорак. Співачка запевняє, що кожен її фанат знайде для себе щось цікаве. 

"Особистий щоденник, спорт і харчування, б'юті-секрети, залаштунки зйомок значних проєктів, релізи нових пісень. Що ще ви хочете дізнатися про мене? Діліться у коментарях", — написала наче нічого не сталося Лорак.

У відео Лорак позує щаслива разом зі своїм бойфрендом, іспанським бізнесменом, викладачем йоги Ісааком Віджраком. Останнім часом зрадниця стала часто з’являтися на публіці разом з ним. Втім, ініціативу Кароліни оцінили далеко не всі користувачі соцмереж. 

  • Що дізнатись? Хіба що, які відчуття має людина, котра мовчить про вбивства її народу, яка щодня посміхається тим, хто хоче знищити і вбиває її народ?
  • Чим більше Україну стирають з лиця землі, тим кращий настрій в Ані Лорак.
  • Розкажи про те, де зараз твої кровні родичі? З яким паспортом подорожуєш іншими країнами? І як заради грошей і ситуативного комфорту відхреститися від свого роду?
  • Нам про зрадників і так все відомо.

Традиційно Лорак або ж її менеджмент не стали відповідати на ці та інші коментарі. Кароліна продовжує виступати з путіністами та не згадує війну на Батьківщині. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зрадниці Тодоренко та Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї. Також ми розповідали, що колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення.

скандал
Ані Лорак
соцмережі
путіністи

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