Предательница Anna Asti уехала из России после скандала вокруг "голой вечеринки"

Российская певица украинского происхождения Anna Asti. Фото: росСМИ

Бывшая участница группы Artik & Asti, певица украинского происхождения Анна Дзюба (Anna Asti), получившая российское гражданство, уехала из РФ. Компанию ей составил ее муж, местный бизнесмен Станислав Юркин. Одной из причин называют участие в так называемой "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлееевой.

Об этом сообщают росСМИ.

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33-летняя уроженка Черкасской области решила сделать паузу в карьере. Местные СМИ называют причину — Дзюба не только была гостьей скандального мероприятия в Москве, но и выступала перед обнаженными знаменитостями. В частности, у Филиппа Киркорова, Димы Билана, Лолиты Милявской после этого начались проблемы у РФ.

Что касается Anna Asti, то новогоднее выступление предательницы в одном из московских клубов отменили, из-за чего она потеряла около 6 миллионов рублей (70 тысяч долларов). Коллаборантка не стала делать никаких заявлений, но решила на время не появляться на публике. Она планирует вернуться к корпоративам только в марте.

Анна Дзюба и Настя Ивлеева на скандальной вечеринке. Фото: росСМИ

Все запланированные концерты Anna Asti отменили или перенесли на другие даты. Выступление певицы в Сочи, которое должно было состояться в начале этого года, перенесли на январь 2025-го. Мартовский гастрольный тур предательницы пока под вопросом.

Отметим, что Дзюба была единственной украинской артисткой, не прекращавшей давать концерты на территории страны-террориста в первые месяцы полномасштабной войны. Тогда затихла в медиа пространстве даже Ани Лорак.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Филипп Киркоров оправдался перед Песковым за "голую вечеринку" в Москве. Также мы рассказывали, что Дима Билан приехал на Донбасс, чтобы "отработать" тусовку с Ивлеевой.