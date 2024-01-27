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Предательница Лорак в прямом эфире выступила в Минске

27 января 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Предательница Лорак в прямом эфире выступила в Минске
Певица Ани Лорак (Каролина Куек). Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица украинского происхождения Ани Лорак активно гастролирует не только по городам РФ. Предательница посетила телесъемки одного из белорусских талант-шоу и выступила под фонограмму на сцене в Минске.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

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45-летняя уроженка Черновицкой области посетила Минск, в котором находится резиденция диктатора Александра Лукашенко, вместе со своим бойфрендом. Испанский бизнесмен, преподаватель йоги Исаак Вижрак сопровождает Каролину Куек (настоящее имя коллаборантки) на всех последних выступлениях.

Впрочем, судя по его выражению лица, в этих турах он вряд ли получает удовольствие. Исаак больше напоминает телохранителя.

Предательница не стеснялась даже фотографироваться с детьми и шутить закулисами шоу на белорусском телевидении. Войну на Родине Лорак так и не комментирует. В последний раз она вспоминала обстрелы Киева год назад. Впрочем, тогда она писала о брате, который с бутылкой крепкого алкогольного напитка скрывался от ракетных обстрелов оккупантов в новогоднюю ночь.

Напомним, ранее мы писали, что предательницы Регина Тодоренко и Ани Лорак пообщались на камеру в Дубае (ОАЭ). Также мы рассказывали, что Каролина Куек объявила о запуске собственного мобильного приложения, в разработке которого принимает участие и ее зарубежный бойфренд.

Беларусь
Ани Лорак
концерт
телевидение
зарубежные звезды

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