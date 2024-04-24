Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сделала выводы — супруга Канье Уэста после нападения незнакомца поразила оригинальным выходом arrow

Сделала выводы — супруга Канье Уэста после нападения незнакомца поразила оригинальным выходом

24 апреля 2024 10:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сделала выводы – жена Канье Веста после нападения незнакомца поразила оригинальным выходом.
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/alwaysyzy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американский рэпер Канье Уэст с супругой впервые появились на публике после нападения на Бьянку в Диснейленде. Супруги были замечены в Лос-Анджелесе, причем в необычных для них образах.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Необычный выход Канье Уэста с супругой

Бьянка была одета в наряд, прикрывавший ее интимные места, Канье был в светлом, хотя обычно он носит исключительно черное. Сейчас у рэпера проблемы: он проходит обвиняемым по делу о нападении на мужчину в Диснейленде — Канье, защищая супругу, ударил человека, который, по его словам, приставал к нему. Точнее, Канье думал, что ударил того, кто приставал, на самом же деле он напал на брата-близнеца этого человека.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Always YZY (@alwaysyzy)

В результате тот написал заявление на Уэста и обратился в полицию. Доказательств того, что один из близнецов домагался Бьянки Ченсори, пока нет, но инцидент еще расследуется. Представители Уэста пока настаивают на своей версии.

"Он, нападающий, запустил руки под ее платье, коснулся ее тела, схватил ее за талию, развернул, а затем послал ей воздушные поцелуи. Она пострадала", — цитирует заявление Канье Daily Mail.

В последние месяцы Бьянка Ченсори стала главным ньюсмейкером таблоидов, модных изданий и пабликов с мемами благодаря своим откровенным образам. Супруга Канье Уэста, которую часто сравнивают с его бывшей супругой Ким Кардашьян, почти всегда появляется на публике полуобнаженной.

Напомним, американская певица Тэйлор Свифт вспомнила вражду с бывшей женой Канье Уэста.

Канье Уэст
зарубежные звезды
звездная пара
Бьянка Цензори

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри