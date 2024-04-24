Сделала выводы – жена Канье Веста после нападения незнакомца поразила оригинальным выходом.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/alwaysyzy/

Американский рэпер Канье Уэст с супругой впервые появились на публике после нападения на Бьянку в Диснейленде. Супруги были замечены в Лос-Анджелесе, причем в необычных для них образах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бьянка была одета в наряд, прикрывавший ее интимные места, Канье был в светлом, хотя обычно он носит исключительно черное. Сейчас у рэпера проблемы: он проходит обвиняемым по делу о нападении на мужчину в Диснейленде — Канье, защищая супругу, ударил человека, который, по его словам, приставал к нему. Точнее, Канье думал, что ударил того, кто приставал, на самом же деле он напал на брата-близнеца этого человека.

В результате тот написал заявление на Уэста и обратился в полицию. Доказательств того, что один из близнецов домагался Бьянки Ченсори, пока нет, но инцидент еще расследуется. Представители Уэста пока настаивают на своей версии.

"Он, нападающий, запустил руки под ее платье, коснулся ее тела, схватил ее за талию, развернул, а затем послал ей воздушные поцелуи. Она пострадала", — цитирует заявление Канье Daily Mail.

В последние месяцы Бьянка Ченсори стала главным ньюсмейкером таблоидов, модных изданий и пабликов с мемами благодаря своим откровенным образам. Супруга Канье Уэста, которую часто сравнивают с его бывшей супругой Ким Кардашьян, почти всегда появляется на публике полуобнаженной.

Напомним, американская певица Тэйлор Свифт вспомнила вражду с бывшей женой Канье Уэста.