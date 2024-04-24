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Тейлор Свіфт "відібрала" у Кім Кардаш'ян 100 тисяч підписників

24 квітня 2024 09:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тейлор Свіфт "відібрала" у Кім Кардаш'ян 100 тисяч підписників
Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян втратила понад 100 000 підписників в Instagram після того, як Тейлор Свіфт минулого тижня опублікувала два "треки" про неї. Дві пісні — thanK you aIMee і Cassandra — були частиною нового альбому Тейлор The Troubled Poets Department.

Про це пише Daily Mail.

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Один із треків називається thank you aIMee — букви K, I та M написані великими. Після того як Кім в Instagram почали тролити, кількість її підписників у 363 мільйони впала на 120 тисяч.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Свого часу Каньє Вест випустив кліп, у якому оголені воскові постаті багатьох знаменитостей, включаючи його самого, Кардаш'ян та Свіфт, лежали разом на одному ліжку. При цьому, за словами репера, Свіфт погодилася на те, що в треку будуть слова, які стосуються неї, а сама співачка це заперечувала. Кардаш'ян опублікувала в соцмережах уривки з розмови між її чоловіком і Свіфт, з яких випливало, що співачка справді дала згоду на ці рядки.

"Це повністю сфабрикована історія, в основі якої без дозволу записана розмова, відредагована й опублікована Кім Кардаш'ян для того, щоб показати всім, що я брехуха", — поділилася Свіфт.

За словами співачки, після публікацій Кардаш'ян проти неї розпочалося цькування у соцмережах, артистку називали змією. Свіфт вважала свою кар'єру завершеною і навіть змушена була переїхати до іншої країни.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вирушила на розкішний курорт. А Хлої Кардаш'ян знялась у відвертій фотосесії.

скандал
Кім Кардашян
Тейлор Свіфт
зірки

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