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Кім Кардаш'ян похизувалась видатними формами у замалому купальнику з нової колекції власного бренду

16 квітня 2024 08:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян похизувалась видатними формами у замалому купальнику з нової колекції власного бренду
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка реаіліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду Skims Swim. 43-річна зірка реаліті-шоу позувала фотографу Ніку Найту.

Фото бізнесвуман опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На кадрах Кім позує у червоних купальниках, а також костюмах зі зміїним принтом. Зйомку стилізувала Карін Ройтфельд. Перша колекція купальників Skims Swim вийшла в 2022 році.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Раніше Кім Кардаш'ян поділилася фотографіями з сімейного відпочинку на островах Теркс та Кайкос, де проводила час разом із сестрами. Кім і Хлоя Кардаш'ян позували в однакових купальниках зі зміїним принтом.

Кім також доповнила образ ковбойським капелюхом, зробивши відсилання до нового альбому співачки Бейонсе Cowboy Carter. Кім підписала допис рядком з пісні Бейонсе Texas Hold' Em: "Це не Техас".

Для рекламних кампаній бренду Кім Кардаш'ян позували відомі актриси та співачки, у тому числі зірка "Сексу у великому місті" Кім Кеттролл, Неллі Фуртадо та багато інших. Раніше Кім запустила чоловічу колекцію Skims, обличчям якої стала сама. Амбасадорами колекції стали американський футболіст Нік Бос, бразильський футболіст Неймар та канадський баскетболіст Шей Гілджес-Александер.

Раніше донька Кім та репера Каньє Веста Норт Вест розповіла, що у майбутньому хоче займатися мистецтвом та керувати кампаніями своїх батьків, які спеціалізуються на випуску одягу. Серед них і марка спіднього.

Нагадаємо, Кім засвітила звабливу фігуру на розкішному курорті.

Кім Кардашян
закордонні зірки
зірки
відомі бренди

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