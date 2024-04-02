Обольстительная Кэти Перри в сетке произвела фурор на музыкальной премии

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

В понедельник, первого апреля, в Dolby Theatre в центре Лос-Анджелеса прошла церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024. 39-летняя Кэти Перри привлекла внимание на красной дорожке в очень откровенном образе.

Об этом пишет Daily Mail.

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На мероприятии также присутствовали Бейонсе и Шер. Кэти Перри продемонстрировала свой подтянутый пресс и черное белье по платьем в сеточку с разрезами. Перри дополнила образ черными ботинками на высоком каблуке. 39-летняя Аврил Лавин была королевой панк-рока в футболке с рисунком, черных брюках карго и черных ботинках на шнуровке. Дополнила образ темным макияжем.

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин. Фото: Reuters

Актер Джаред Лето. Фото: Reuters

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters

Певица Шер. Фото: Reuters

Певица Бейонсе. Фото: Reuters

Певица Шер с молодым избранником. Фото: Reuters

34-летняя Тейлор Свифт стала артисткой года, но не смогла посетить мероприятие, но вместо этого выступила с заранее записанной речью. Достижения величайших музыкантов были отмечены на 11-й ежегодной церемонии вручения наград iHeartRadio Awards.

Церемония вручения наград почтила исполнителей, чьи песни чаще всего звучали на станциях iHeartRadio. Лудакрис был организатором действа, на котором Бейонсе и Шер получили награды за вклад в музыку.

Зрители также могли увидеть выступления таких артистов, как Джастин Тимберлейк, Тейт МакРей, Green Day, Jelly Roll и TLC.

Напомним, Кэти Перри поразила откровенным платьем на красной дорожке. А Николь Кидман обнажила роскошное тело на светской тусовке.