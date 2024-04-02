Обольстительная Кэти Перри в сетке произвела фурор на музыкальной премии

Соблазнительная Кэти Перри в сетке произвела фурор на музыкальной премии
В понедельник, первого апреля, в Dolby Theatre в центре Лос-Анджелеса прошла церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024. 39-летняя Кэти Перри привлекла внимание на красной дорожке в очень откровенном образе.
Об этом пишет Daily Mail.
Шер пришла с молодым избранником на премию
На мероприятии также присутствовали Бейонсе и Шер. Кэти Перри продемонстрировала свой подтянутый пресс и черное белье по платьем в сеточку с разрезами. Перри дополнила образ черными ботинками на высоком каблуке. 39-летняя Аврил Лавин была королевой панк-рока в футболке с рисунком, черных брюках карго и черных ботинках на шнуровке. Дополнила образ темным макияжем.
34-летняя Тейлор Свифт стала артисткой года, но не смогла посетить мероприятие, но вместо этого выступила с заранее записанной речью. Достижения величайших музыкантов были отмечены на 11-й ежегодной церемонии вручения наград iHeartRadio Awards.
Церемония вручения наград почтила исполнителей, чьи песни чаще всего звучали на станциях iHeartRadio. Лудакрис был организатором действа, на котором Бейонсе и Шер получили награды за вклад в музыку.
Зрители также могли увидеть выступления таких артистов, как Джастин Тимберлейк, Тейт МакРей, Green Day, Jelly Roll и TLC.
Напомним, Кэти Перри поразила откровенным платьем на красной дорожке. А Николь Кидман обнажила роскошное тело на светской тусовке.
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