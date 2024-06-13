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Обольстительная Шакира в купальнике украсила обложку известного глянца

13 июня 2024 21:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Шакира показалась на обложке Rolling Stone — фото
Певица Шакира. Фото: instagram.com/rollingstone/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всемирно известная колумбийская певица Шакира примерила соблазнительные образы для обложки глянца Rolling Stone. Артистка позировала перед камерой в купальнике и платьях.

Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице издания в Instagram.

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Музыкальная икона позировала перед камерой в купальнике с глубоким вырезом, украшенном золотистыми цепочками. Дополнила соблазнительный образ звезда небрежными локонами и гламурным макияжем со стрелками, румянами и помадой розового цвета.

Обольстительная Шакира в купальнике украсила обложку известного глянца - фото 1
Певица Шакира. Фото: instagram.com/rollingstone/

"Настоящий триумф Шакиры заключается не столько в том, что она возглавила хит-парады или победила конкурентов, сколько в чем-то глубоко человеческом — во внутренней силе духа, которая позволяет продолжать двигаться, даже когда это кажется невероятно трудно. И она не просто процветала как артистка, она открыла новую версию себя, что особенно впечатляет в индустрии, которая постоянно говорит женщинам, что их лучшие годы уже позади", — говорится в сообщении.

Звезда продемонстрировала свои соблазнительные изгибы в полупрозрачном платье цвета деним. Бедра певицы подчеркнул металлический ремешок от Dior. Свой обольстительный образ Шакира дополнила массивным браслетом и колье серебристого цвета.

Обольстительная Шакира в купальнике украсила обложку известного глянца - фото 2
Певица Шакира. Фото: instagram.com/rollingstone/
Обольстительная Шакира в купальнике украсила обложку известного глянца - фото 3
Певица Шакира. Фото: instagram.com/rollingstone/

Известная исполнительница примерила приталенное черное платье с застежкой на молнии. Шакира для фото игриво частично обнажила бюст. Роскошный образ певицы дополнили массивные золотые серьги и кольцо.

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