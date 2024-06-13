Співачка Шакіра показалася на обкладинці Rolling Stone — фото

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/rollingstone/

Всесвітньовідома колумбійська співачка Шакіра приміряла спокусливі образи для обкладинки глянцю Rolling Stone. Артистка позувала перед камерою у купальнику та сукнях.

Відповідні фото буди опубліковані на офіційній сторінці видання у Instagram.

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Шакіра на обкладинці Rolling Stone

Музична ікона позувала перед камерою у купальнику з глибоким вирізом, прикрашеному золотистими ланцюжками. Доповнила звабливий образ зірка недбалими локонами та гламурним макіяжем зі стрілками, рум'янами та помадою рожевого кольору.

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/rollingstone/

"Справжній тріумф Шакіри полягає не стільки в тому, що вона очолила хіт-паради чи перемогла конкурентів, скільки в чомусь глибоко людському — у внутрішній силі духу, яка дозволяє продовжувати рухатися, навіть коли це здається неймовірно важко. І вона не просто процвітала як артистка, вона відкрила нову версію себе, що особливо вражає в індустрії, яка постійно говорить жінкам, що їхні найкращі роки вже позаду", — йдеться у повідомленні.

Зірка продемонструвала свої звабливі вигини у напівпрозорій сукні кольору денім. Стегна співачки підкреслив металевий ремінець від Dior. Свій спокусливий образ Шакіра доповнила масивним браслетом та кольє сріблястого кольору.

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/rollingstone/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/rollingstone/

Відома виконавиця приміряла приталену чорну сукню із застібкою на блискавці. Шакіра для фото грайливо частково оголила бюст. Розкішний образ співачки доповнили масивні золоті сережки та обручка.

Нагадаємо, нова обраниця Венсана Касселя роздяглась під час відвертої зйомки. А також дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель засвітилась на модному показі бренду JACQUEMUS.