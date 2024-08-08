Вера Брежнева поделилась соблазнительными кадрами на коне

Украинская певица Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами. Звезда позировала перед камерой без нижнего белья.

Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица позировала перед камерой в обольстительном образе. Для фотосессии выбрала стильный белый костюм с широкими брюками и топом, который дополнила массивными серьгами. Брежнева сидела верхом на коне без белья и прикрывала грудь руками и роскошными белокурыми волосами. За 7 часов фото звезды собрали почти 40 тысяч лайков.

"Бесконечно чистая любовь", — дополнила она фото подписью на английском языке.

Украинская певица Вера Брежнева с конем. Фото: instagram/ververa

Новые фото Веры Брежневой. Фото: instagram/ververa

Фотосессия с Верой Брежневой. Фото: instagram/ververa

Напомним, что у дочери Веры Брежневой есть бизнес в Европе, хотя ей всего 14 лет. А также ранее певица рассказала, свободно ли ее сердце.