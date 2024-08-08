Віра Брежнєва поділилася звабливими кадрами на коні

Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram/ververa

Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками спокусливими кадрами. Зірка позувала перед камерою без спідньої білизни.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Віра Брежнєва позувала перед камерою з конем

Співачка позувала перед камерою у звабливому образі. Для фотосесії обрала стильний білий костюм із широкими штанами та топом, який доповнила масивними сережками. Брежнєва сиділа верхи на коні без білизни та прикривала груди руками та розкішним білявим волоссям. За 7 годин фото зірки зібрали майже 40 тисяч лайків.

"Нескінченно чиста любов", — доповнила вона фото підписом англійською мовою.

Українська співачка Віра Брежнєва із конем. Фото: instagram/ververa

Нові фото Віри Брежнєвої. Фото: instagram/ververa

Фотосесія із Вірою Брежнєвою. Фото: instagram/ververa

Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. А також раніше співачка розповіла, чи вільне її серце.