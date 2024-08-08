Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами arrow

Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами

8 серпня 2024 16:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віра Брежнєва поділилася звабливими кадрами на коні
Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram/ververa
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками спокусливими кадрами. Зірка позувала перед камерою без спідньої білизни.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Віра Брежнєва позувала перед камерою з конем

Співачка позувала перед камерою у звабливому образі. Для фотосесії обрала стильний білий костюм із широкими штанами та топом, який доповнила масивними сережками. Брежнєва сиділа верхи на коні без білизни та прикривала груди руками та розкішним білявим волоссям. За 7 годин фото зірки зібрали майже 40 тисяч лайків.

"Нескінченно чиста любов", — доповнила вона фото підписом англійською мовою.

Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами - фото 1
Українська співачка Віра Брежнєва із конем. Фото: instagram/ververa
Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами - фото 2
Нові фото Віри Брежнєвої. Фото: instagram/ververa
Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами - фото 3
Фотосесія із Вірою Брежнєвою. Фото: instagram/ververa

Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. А також раніше співачка розповіла, чи вільне її серце.

Віра Брежнєва тварини українські зірки фотосесія стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

16:05 Екстрені відключення світла на Одещині — коли почнуть застосовуватися сьогодні

16:04 Біженцям у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського