Віра Брежнєва поділилася звабливими кадрами на коні

Зваблива вершниця — Віра Брежнєва розбурхала уяву спокусливими кадрами
Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками спокусливими кадрами. Зірка позувала перед камерою без спідньої білизни.
Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва позувала перед камерою з конем
Співачка позувала перед камерою у звабливому образі. Для фотосесії обрала стильний білий костюм із широкими штанами та топом, який доповнила масивними сережками. Брежнєва сиділа верхи на коні без білизни та прикривала груди руками та розкішним білявим волоссям. За 7 годин фото зірки зібрали майже 40 тисяч лайків.
"Нескінченно чиста любов", — доповнила вона фото підписом англійською мовою.
Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. А також раніше співачка розповіла, чи вільне її серце.
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