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Схудла Крістіна Агілера підкреслила мініатюрну фігуру розкішним корсетом

10 квітня 2024 13:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Схудла Крістіна Агілера підкреслила мініатюрну фігуру розкішним корсетом
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Крістіна Агілера продемонструвала схудлу фігуру на знімках зі свого шоу. Зірка давно викликає інтерес своїм стрімким перевтіленням.

Фото опублікувала в Instagram.

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Зірка суттєво схудла за останні кілька місяців. Співачка виглядала неймовірно в маленькому корсеті з вирізом у формі серця, додавши білі чобітки вище коліна. 43-річна співачка приміряла образ для свого шоу в Лас-Вегасі. А в коментарі вона сказала, що повертається на сцену.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У січні Агілера відзначила своє повернення до Лас-Вегаса після 2019 року.

Нещодавно вона показала свою неймовірну фігуру після втрати ваги. 

Раніше вона говорила, що "ненавидить бути надзвичайно худою" і почала сприймати та "любити нові риси".

Її секрет полягає в тому, що вона присвятила себе здоровій, збалансованій дієті та суворому режиму фізичних вправ. Коли вона народила свого сина Макса у 2008 році, вона набрала вагу.

 

Крістіна Агілера до схуднення. Фото: Reuters 
Крістіна Агілера до схуднення. Фото: Reuters 

 

Співачка Крістіна Агілера після втрати ваги. Фото: instagram.com/xtina/
Співачка Крістіна Агілера після втрати ваги. Фото: instagram.com/xtina/

Через два роки вона почала худнути заради ролі у своєму фільмі "Бурлеск" 2010 року.

Однак того ж року її вага знову почала коливатися під час розлучення з 46-річним композитором Джорданом Бретменом.

Після народження сина вона схудла, обмеживши щоденне споживання їжі до 1600 калорій і дотримуючись Райдужної дієти.

У рамках свого раціону вона дотримується рослинного режиму і щодня споживає яскраві фрукти та овочі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

З того часу вона відмовилася від дієти і зараз зосередилась на правильному харчуванні.

Вона зазначила, що замість того, щоб обмежувати, вона намагається споживати більше цілісної їжі та менше солодких снеків. Окрім збалансованої дієти, вона також любить залишатися дуже активною та виконувати різноманітні тренування, щоб підтримувати себе у формі.

Вона захоплюється йогою, боксом, силовими тренуваннями, а також кардіо вправами і тренується від двох до п’яти разів на тиждень.

У 2008 році її тренер розповів Glamour, що вона займалася до восьмого місяця вагітності, а потім почала знову через кілька місяців після народження її сина Макса.

Нагадаємо, Зендея вразила вишуканим образом на червоній доріжці. А Крістіна Агілера знялась у спокусливій фотосесії для журналу.

Крістіна Агілера
закордонні зірки
схуднення
зірки

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