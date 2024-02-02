Агілера в образі бурлеск-діви вразила схудненням

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

Співачка Крістіна Агілера вразила схудлою фігурою, прикрашаючи обкладинку журналу Vegas. Зірка знялася в стилі діви напередодні святкування 25-річчя свого дебютного альбому.

Про це пише Daily Mail.

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Виконавиця одягла ніжно-рожеве боді, до якого додано коричневий пухнастий жакет. Крім того, вона одягла пару колготок у сіточку, а також білі чоботи вище коліна, щоб завершити образ — це один із нарядів, які співачка також носить на сцені.

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Vegas Magazine

"Це чудово — бути на сцені, тому що нове шоу у Вегасі дійсно підживлює мою творчість. Я працювала над експериментами з новими звуками. Багато чого відбулося за останні шість років — величезні особисті та професійні зміни, зростання і нове натхнення, тому я дуже рада поділитися всім цим у наступному альбомі!", — сказала артистка.

Останнім часом Агілеру підозрюють у зловживанні медичним препаратом для схуднення. Голлівудські зірки все частіше худнуть завдяки ін'єкціям, які призначають людям, хворим на діабет. Препарат зменшує апетит, тож зірки користуються ним як засобом для схуднення. Не всі лікарі схвалюють такий підхід, багато хто сходиться на думці, що з годом всі, хто втратили зайві кілограми, відчуть недобрі наслідки.

Нагадаємо, довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue.

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