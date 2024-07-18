Андрея Лузана мобилизовался в ВСУ — где юморист будет проходить службу

Стало известно, где будет проходить службу комик Андрей Лузан
Известный украинский комик и волонтер Андрей Лузан недавно сообщил своим поклонникам о том, что принял добровольное решение мобилизоваться. Стало известно, где он будет нести службу.
Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
Военная специализация Андрея Лузана
Лузан признался, что будет проходить службу в Силах беспилотных систем ВСУ. Артист объяснил, что выбрал именно эту специализацию из-за того, что доверяет известным людям, которые несут службу в СБС. Юморист вспомнил имя музыканта Александра Ярмака и военных Дениса Квебека и Евгения Карася.
Военное обучение Андрея Лузана начинается 25 июля.
"25 июля у нас стартует базовая военная подготовка. Я тоже ее буду проходить. Если кто-нибудь успеет к этому времени пройти собеседования, ТЦК, ВЛК и стартануть — будем проходить вместе", — сообщил Лузан на открытой встрече с рекрутами СБС.
Напомним, ранее мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине. А также младшая сестра Софии Ротару высказалась о мужчинах призывного возраста, которые уезжают за границу.
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