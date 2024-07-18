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Стало известно, где будет проходить службу комик Андрей Лузан

18 июля 2024 13:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Андрея Лузана мобилизовался в ВСУ — где юморист будет проходить службу
Украинский шоумен Андрей Лузан. Фото: Instagram/luzannnn
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский комик и волонтер Андрей Лузан недавно сообщил своим поклонникам о том, что принял добровольное решение мобилизоваться. Стало известно, где он будет нести службу.

Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

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Лузан признался, что будет проходить службу в Силах беспилотных систем ВСУ. Артист объяснил, что выбрал именно эту специализацию из-за того, что доверяет известным людям, которые несут службу в СБС. Юморист вспомнил имя музыканта Александра Ярмака и военных Дениса Квебека и Евгения Карася.

Военное обучение Андрея Лузана начинается 25 июля.

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Украинский шоумен Андрей Лузан будет служить в СБС. Фото: Instagram/luzannnn

"25 июля у нас стартует базовая военная подготовка. Я тоже ее буду проходить. Если кто-нибудь успеет к этому времени пройти собеседования, ТЦК, ВЛК и стартануть — будем проходить вместе", — сообщил Лузан на открытой встрече с рекрутами СБС.

Напомним, ранее мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине. А также младшая сестра Софии Ротару высказалась о мужчинах призывного возраста, которые уезжают за границу.

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