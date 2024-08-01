Зірка "Корони" у сукні на голе тіло знялась у модній фотосесії

Акторка Емма Коррін. Фото: elpais.com

Акторка та зірку серіалу "Корона" Емма Коррін знялась у стильній фотосесії у модному журналі. Зірка позувала у провокативних образах у вбранні від відомих дизайнерів.

Про це пише S Moda El Pais.

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Акторка, відома тим, що зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона" знялась на вулицях великого міста в відвертих образах. Зйомка була розроблена Альбою Мелендо, сама акторка приміряла вбрання від Emporio Armani, Davide Bazzerla, Dolce & Gabbana, Moschino, Prada, Saint Laurent, Versace та інше.

Акторка Емма Коррін. Фото: elpais.com

Акторка Емма Коррін в фотосесії. Фото: elpais.com

Акторка Емма Коррін в фотосесії в журналі. Фото: elpais.com

Акторка Емма Коррін в фотосесії в журналі. Фото: elpais.com

Акторка Емма Коррін знялась в зухвалій фотосесії. Фото: elpais.com

Акторка Емма Коррін знялась у зухвалому образі. Фото: elpais.com

Фотографував зірку Пабло Саес. Зачіска акторці зробила Даніеля Мартіна, а макіяж був від Джини Кейн.

Коррін зараз у прес-турі, рекламуючи свій новий фільм Marvel, де вона зіграла Кассандру Нову. Акторка знялась у фільмі в "Дедпул і Росомаха" разом з іншими зірками Голлівуду.

Через інтимні жарти "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом Marvel з рейтингом R.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста сходила в кіно подивитися "Дедпул та Росомаху" без штанів.