Дружина Каньє Веста без штанів вирушила на прогулянку разом з падчеркою

Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Скандальна дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі в Лос-Анджелесі взяла свою падчерку Норт, 11 років, на фільм "Дедпул і Росомаха". Разом з дівчатами був і епатажний репер.

Про це пише Daily Mail.

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Супроводжуючи підлітка на фільм про супергероїв, у якому знімалися Райан Рейнольдс і Г’ю Джекман, 29-річна архітектурка одягла білу кофту з довгим рукавом, відмовилась від штанів та взула чорні туфлі на підборах. Образ доповнила бежевою бейсболкою.

Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Каньє Вест з дружиною та дочкою. Фото: BACKGRID

Каньє Вест з родиною. Фото: BACKGRID

Каньє Вест з родиною вишов з кінотеатру. Фото: BACKGRID

Норт, яку Вест має від колишньої дружини Кім Кардаш’ян, одягнула великі мішкуваті джинсові шорти. Щоб переглянути цей фільм, оскільки Норт ще не виповнилося 17 років, її повинен був супроводжувати один із батьків або законний опікун. Через інтимні жарти "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом Marvel з рейтингом R.

Після фільму тріо повернулося до Cybertruck Веста.

Каньє Вест. Фото: BACKGRID

Раніше повідомлялося, що Кардаш’ян попросила свого колишнього чоловіка попросити його дружину прикриватися та утримуватися від носіння її скандальних нарядів біля їхніх чотирьох дітей.

"Кім наказала Каньє ніколи не дозволяти Б’янці так одягатися біля їхніх дітей. Вона справді здивована, що Каньє дозволив своїй дружині залишити будинок в такому вигляді", — розповідає джерело.

Раніше Каньє критикував бренд Кім SKIMS за "надмірну відвертість".

Кім також розповіла, що він не схвалював її сукню Thierry Mugler Met Gala 2019, назвавши її корсет "формою спідньої білизни" ввечері перед заходом.

Каньє обурював не лише одяг Кім, а й зовнішність.

Батьки нової дружини Каньє Веста занепокоєні її виходами.

"Б'янка явно не усвідомлює, що те, що вона одягла, не тільки огидно і подає поганий приклад, але й потенційно порушує закон. Тим часом Каньє прикритий п'ятьма шарами одягу, і коли його дружина немов змерзла та загорнута в пластик, він навіть не запропонував їй один зі своїх худі. Її батьки дуже засмучені через це, тому що не впізнають її. Вона б не робила цього, якби нею керували", — коментує друг з оточення зіркової пари.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян одягнула спортсменів на Олімпійських Іграх. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста шокувала виходом у епатажному образі.