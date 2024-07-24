Зірка "Корони" прийшла на прем'єру "Дедпула та Росомахи" без штанів

Акторка Емма Коррін з акторами Г'ю Джекманом та Райяном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі та модель Джіджі Хадід відвідали прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" у Нью-Йорку. Дружина виконавця ролі Дедпула Райана Рейнольдса та модель одягнулися у кольори головних героїв нової частини франшизи. А зірка серіалу "Корона" Емма Коррін прийшла в образі дружини Каньє Веста Б’янки Ченсорі.

Про це пише Daily Mail.

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Блейк Лайвлі прийшла підтримати чоловіка в образі Леді Дедпул у червоному костюмі Versace, а її близька подруга, 29-річна Джіджі Хадід, приміряла амплуа Росомахи і одягла спідницю з топом Miu Miu жовтого кольору.

Акторка Емма Коррін з акторами Г'ю Джекманом та Райяном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Акторка Емма Коррін. Фото: Reuters

Акторка Емма Коррін з акторами Г'ю Джекманом та Райяном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі та модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Актор Райян Рейнольдс Блейк Лайвлі, модель Джіджі Хадід та актор Г'ю Джекман. Фото: Reuters

Песик Пеггі. Фото: Reuters

На червоній доріжці до Блейк та Джіджі приєдналися "справжні" Дедпул і Росомаха в особі Райана Рейнольдса та Г'ю Джекмана, а також виконавиця ролі Кассандри Нові, зірка "Корони" Емма Коррін, та собачка Пеггі. Наречена Рамі Малека та володарка премії "Еммі" з'явилася в нуарному образі Nina Ricci.

У третьому фільмі про пригоди Дедпула супергероя має битися з противниками в компанії Росомахи. Г'ю Джекман, після довгих роздумів і загибелі свого героя в "Логані", повернувся до ролі, яка стала культовою в його кар'єрі. Світова прем'єра "Дедпула та Росомахи" відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста без білизни під прозорим топом сходила на процедуру краси. А раніше ми писали, що експерт прокоментував найвідвертіший вихід відчайдушної дружини Каньє Веста.