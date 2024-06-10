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13 років були разом — брат принцеси Діани розлучається

10 червня 2024 00:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чарльз Спенсер розлучається з Карен Гордон через вихід відвертих мемуарів — деталі
Брат принцеси Діани Чарльз Едвард Моріс Спенсер та його дружина Карен Гордон. Фото: PA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Брат принцеси Діани Чарльз Едвард Моріс Спенсер розлучається зі своєю дружиною Карен Гордон. Причина — вихід його відвертих мемуарів. 

Про це пише Daily Mail.

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Спенсер розлучається з дружиною через вихід мемуарів

60-річний британський письменник, публіцист і телеведучий Чарльз Едвард Моріс Спенсер оголосив про розлучення з дружиною Карен Гордон. Вони були разом протягом 13 років.

"Це дуже сумно. Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям і онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому", — заявив аристократ.

Вперше про це заговорили ще у березні. Подружжя зібрало персонал сімейного маєтку Спенсерів, Олторп, у Нортгемптонширі, і розповіло їм про майбутнє розставання.

Головна причина — мемуари Спенсера "Дуже приватна школа". вони вийшли 14 березня і там чимало пікантних одкровень.

Чарльз Спенсер та його дружина Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa
Чарльз Спенсер та його дружина Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

У книжці Чарльз розповідає про те, як став жертвою сексуального насильства. Наглядачка у підготовчій школі для  хлопчиків Мейдвелл Холл у Нортгемптоні домагалась до нього. Між ними стались "французькі поцілунки та дотики", хоча Спенсеру на той момент було лише 11 років. 

"Ефект від того, що вона зробила зі мною, був глибоким і негайним, пробудивши в мені основні бажання, яким не було місця в такому юному віці", — зізнався автор.

Сімейне фото Чарльза Спенсера. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa
Сімейне фото Чарльза Спенсера. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Окрім того, Спенсер описав свій перший сексуальний досвід. Він позбувся цноти у 12 років під час відпустки батьків в Італії. Заплатив повії кишенькові гроші — 15 фунтів стерлінгів.

"Після цього я відчув себе спустошеним і холодним і не міг переспати з іншою жінкою, поки мені не виповнилося 17 років", — ідеться в мемуарах.

Чарльз Спенсер та його дружина Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa
Чарльз Спенсер та його дружина Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Однак, інтимним досвідом не обмежилось. Брат принцеси розповів про жорстоке поводження з ними в дитинстві — няня била їх з Діаною головами одна об одну, якщо вони погано поводилися.

Принцеса Діана
Принцеса Діана. instagram.com/afilhadadabethinhaa

Дружина Спенсера не витримала публікації таких відвертих подробиць життя, хоча протягом 5 років підтримувала написання цієї книги.

"Я думаю, для неї було дуже складно пережити те, що чоловік проходить, по суті, чотири з половиною роки найглибшої терапії з дуже важким підтекстом. І вона підтримала мою ідею зробити це. Я думаю, вона завжди сподівалася, що я стану щасливішим і здоровішим, і, схоже, це дійсно так. Отже, я вдячний за те, що вона підтримувала мене, поки я проходив через цей процес, який, як я тепер розумію, був важливим процесом", — розповів автор.

Карен Гордон з донькою. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa
 Карен Гордон з донькою. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Спенсер познайомився з канадською акторкою Гордон у 2010 році. Вона на той момент була матір'ю-одиначкою двох дочок від продюсера Марка Гордона.

Пара одружилася 18 червня 2011 року в маєтку Олторп, де похована принцеса Уельська. У подружжя народилася дочка Шарлотта Діана, названа на честь загиблої в ДТП сестри Чарльза. У Спенсера є ще діти — четверо від попереднього шлюбу з першою дружиною Вікторією Локвуд і двоє від другої дружини Керолайн Фрейд.

Нагадаємо, ми показували, який мала б вигляд принцеса Діана, якби не загинула в автотрощі. Також Кейт Міддлтон приміряла діадему принцеси Діани. Раніше принцеса Євгенія здивувала вибором сукні для масштабного королівського весілля.

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