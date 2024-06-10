Чарльз Спенсер расстается с Карен Гордон из-за выхода откровенных мемуаров.

Брат принцессы Дианы Чарльз Эдвард Морис Спенсер и его жена Карен Гордон. Фото: PA

Брат принцессы Дианы Чарльз Эдвард Морис Спенсер расстается со своей женой Карен Гордон. Причина — выход его откровенных мемуаров.

Об этом пишет Daily Mail.

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60-летний британский писатель, публицист и телеведущий Чарльз Эдвард Морис Спенсер объявил о разводе с женой Карен Гордон. Они были вместе в течение 13 лет.

"Это очень грустно. Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем", — заявил аристократ.

Впервые об этом заговорили в марте. Супруги собрали персонал семейного имения Спенсеров, Олторп, в Нортгемптоншире, и рассказали им о будущем расставании.

Главная причина — мемуары Спенсера "Очень частная школа". Они вышли 14 марта и там много пикантных откровений.

Чарльз Спенсер и его супруга Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

В книге Чарльз повествует о том, как стал жертвой сексуального насилия. Надзирательница в подготовительной школе для мальчиков Мэйдвелл Холл в Нортгемптоне добивалась к нему. Между ними произошли "французские поцелуи и прикосновения", хотя Спенсеру на тот момент было всего 11 лет.

"Эффект от того, что она сделала со мной, был глубоким и немедленным, пробудив во мне основные желания, которым не было места в столь юном возрасте", — признался автор.

Семейное фото Чарльза Спенсера. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Кроме того, Спенсер описал свой первый сексуальный опыт. Он лишился целомудрия в 12 лет во время отпуска родителей в Италии. Заплатил проститутки карманные деньги — 15 фунтов стерлингов.

"После этого я почувствовал себя опустошенным и холодным и не мог переспать с другой женщиной, пока мне не исполнилось 17 лет", — говорится в мемуарах.

Чарльз Спенсер и его супруга Карен Гордон. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Однако интимным опытом не ограничилось. Брат принцессы рассказал о жестоком обращении с ними в детстве — няня била их с Дианой головами друг о друга, если они плохо обращались.

Принцесса Диана. instagram.com/afilhadadabethinhaa

Жена Спенсера не выдержала публикации столь откровенных подробностей жизни, хотя в течение 5 лет поддерживала написание этой книги.

"Я думаю, для нее было очень сложно пережить то, что мужчина проходит, по сути, четыре с половиной года глубочайшей терапии с очень тяжелым подтекстом. И она поддержала мою идею сделать это. Я думаю, она всегда надеялась, что я стану счастливее и здоровее, и, похоже, это действительно так. Итак, я благодарен за то, что она поддерживала меня, пока я проходил через этот процесс. Это был важный процесс", — рассказал автор.

Карен Гордон с дочерью. Фото: instagram.com/afilhadadabethinhaa

Спенсер познакомился с канадской актрисой Гордон в 2010 году. Она на тот момент была матерью-одиночкой двух дочерей от продюсера Марка Гордона.

Пара вышла замуж 18 июня 2011 года в имении Олторп, где похоронена принцесса Уэльская. У супругов родилась дочь Шарлотта Диана, названная в честь погибшей в ДТП сестры Чарльза. У Спенсера еще дети — четверо от предыдущего брака с первой женой Викторией Локвуд и двое от второй жены Кэролайн Фрейд.

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