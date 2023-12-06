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Діадема принцеси Діани та сукня "рожеве золото": Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті

6 грудня 2023 08:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Діадема принцеси Діани та сукня "рожеве золото": Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному дипломатичному прийомі у Букінгемському палаці. У супроводі короля Чарльза, королеви Камілли та принца Уельського 41-річна Кейт вразила виходом у рожево-золотій сукні Jenny Packham "Georgia" вартістю приблизно 5000 фунтів стерлінгів, яка була прикрашена паєтками.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт поєднала приголомшливу бальну сукню, яку вона раніше одягала на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна в червні 2023 року, з пов'язкою Великого Хреста Королівського Вікторіанського Ордена. Також принцеса Уельська приміряла тіару Cambridge Lover's Knot з діамантами та перлами. Прикраса колись належала матері принца Вільяма, принцесі Діані.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Тіара, яка, за словами свекрухи Кейт, була настільки важкою, що викликала у неї головний біль, зберігалася в сейфі в Букінгемському палаці після смерті принцеси Діани в 1997 році, перш ніж її передали дружині Вільяма. ЇЇ виготовили королівські ювеліри у 1914 році за особистим дизайном королеви Марії з перлів і діамантів, які вже були у власності її родини.

За словами історика ювелірного мистецтва та письменниці Джозі Гудбоді, королева Марія замовила її, щоб відтворити тіару її бабусі, принцеси Августи, герцогині Кембриджської, початку 1800-х років.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Назва Lovers Knot походить від бантів, які проходять вздовж тіарки. Бант зав'язаний складним вузлом, який важко розв'язати — символізує узи любові. Вперше Кейт побачили в цій прикрасі в грудні 2015 року на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.

Раніше Мішель Андраде зізналась, як потрапила в серіал "Корона".

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