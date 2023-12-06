Діадема принцеси Діани та сукня "рожеве золото": Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному дипломатичному прийомі у Букінгемському палаці. У супроводі короля Чарльза, королеви Камілли та принца Уельського 41-річна Кейт вразила виходом у рожево-золотій сукні Jenny Packham "Georgia" вартістю приблизно 5000 фунтів стерлінгів, яка була прикрашена паєтками.
Про це пише Daily Mail.
Блискучий вихід Кейт Міддлтон напередодні Різдва
Кейт поєднала приголомшливу бальну сукню, яку вона раніше одягала на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна в червні 2023 року, з пов'язкою Великого Хреста Королівського Вікторіанського Ордена. Також принцеса Уельська приміряла тіару Cambridge Lover's Knot з діамантами та перлами. Прикраса колись належала матері принца Вільяма, принцесі Діані.
Тіара, яка, за словами свекрухи Кейт, була настільки важкою, що викликала у неї головний біль, зберігалася в сейфі в Букінгемському палаці після смерті принцеси Діани в 1997 році, перш ніж її передали дружині Вільяма. ЇЇ виготовили королівські ювеліри у 1914 році за особистим дизайном королеви Марії з перлів і діамантів, які вже були у власності її родини.
За словами історика ювелірного мистецтва та письменниці Джозі Гудбоді, королева Марія замовила її, щоб відтворити тіару її бабусі, принцеси Августи, герцогині Кембриджської, початку 1800-х років.
Назва Lovers Knot походить від бантів, які проходять вздовж тіарки. Бант зав'язаний складним вузлом, який важко розв'язати — символізує узи любові. Вперше Кейт побачили в цій прикрасі в грудні 2015 року на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.
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