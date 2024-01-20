Наче поп-зірка — у мережі показали, як виглядала б принцеса Діана сьогодні

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Художник TikTok під ім'ям jose_arrt показав шанувальникам, як принцеса Діана могла виглядати сьогодні. Митець пояснив, завдяки сучасним тенденціям у світі краси, як би виглядала колишня дружина короля Чарльза ІІІ, якби вона "народилася в цьому поколінні".

Про це пише Daily Mail.

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Використовуючи образ принцеси в молодості, митець оновив її макіяж і подовжив волосся. Він також зменшив її ніс і потовщив її губи, і одягнув її в чорну сукню з золотими ланцюжками.

Багато в коментарях помітили, що "нова" Діана разюче схожа на австралійську поп-зірку Дельту Гудрем. Деякі вважали, що нова Діана схожа на актрису Емму Робертс або Майю Гоук. Інші побачили схожість з племінницею принцеси Діани, леді Кітті Спенсер. Також у коментарях згадали австралійську актрису Елізабет Дебікі та зірку Барбі Марго Роббі.

Принцеса Діана очима блогера. Фото: соціальні мережі

Принцеса Діана загинула у віці 36 років в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

Навіть через роки королівська особа змушує про себе говорити. Так, сукня принцеси Діани 1985 року побила новий рекорд у галузі моди. Вбрання продали за мільйон доларів.

Чорну оксамитову вечірню сукню у стилі балерини продали на аукціоні Julien's Auctions у Голлівуді в одинадцять разів дорожче за орієнтовну ціну. За прогнозами, за неї мали отримати 100 000 доларів. Сукня йде в комплекті з підплічниками, синьою спідницею з органзи, великим бантом і поясом. Тепер лот став новим рекордсменом як найдорожча сукня Діани, продана на аукціоні.

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