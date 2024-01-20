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Наче поп-зірка — у мережі показали, як виглядала б принцеса Діана сьогодні

20 січня 2024 11:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Наче поп-зірка — у мережі показали, як виглядала б принцеса Діана сьогодні
Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Художник TikTok під ім'ям jose_arrt показав шанувальникам, як принцеса Діана могла виглядати сьогодні. Митець пояснив, завдяки сучасним тенденціям у світі краси, як би виглядала колишня дружина короля Чарльза ІІІ, якби вона "народилася в цьому поколінні".

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Діана вразила схожістю з відомою співачкою

Використовуючи образ принцеси в молодості, митець оновив її макіяж і подовжив волосся. Він також зменшив її ніс і потовщив її губи, і одягнув її в чорну сукню з золотими ланцюжками.

Багато в коментарях помітили, що "нова" Діана разюче схожа на австралійську поп-зірку Дельту Гудрем. Деякі вважали, що нова Діана схожа на актрису Емму Робертс або Майю Гоук. Інші побачили схожість з племінницею принцеси Діани, леді Кітті Спенсер. Також у коментарях згадали австралійську актрису Елізабет Дебікі та зірку Барбі Марго Роббі.

 

Принцеса Діана очима блогера. Фото: соціальні мережі
Принцеса Діана очима блогера. Фото: соціальні мережі

Принцеса Діана загинула у віці 36 років в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

Навіть через роки королівська особа змушує про себе говорити. Так, сукня принцеси Діани 1985 року побила новий рекорд у галузі моди. Вбрання продали за мільйон доларів.

Чорну оксамитову вечірню сукню у стилі балерини продали на аукціоні Julien's Auctions у Голлівуді в одинадцять разів дорожче за орієнтовну ціну. За прогнозами, за неї мали отримати 100 000 доларів. Сукня йде в комплекті з підплічниками, синьою спідницею з органзи, великим бантом і поясом. Тепер лот став новим рекордсменом як найдорожча сукня Діани, продана на аукціоні.

Нагадаємо, зірки "Корони" представили останній сезон серіалу.

Раніше принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

Великобританія
принцеса Діана
ТікТок
королівська родина

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