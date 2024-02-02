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Адель анонсировала первые за восемь лет концерты в Европе

2 февраля 2024 06:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Адель анонсировала первые за восемь лет концерты в Европе
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британская певица Адель возвращается в Европу с грандиозным шоу. Многократный лауреат премии "Грэмми" последний раз играла концерты на континенте еще в 2016 году. Ездить по разным городам артистка не будет — выбрала только одну локацию.

Об этом Адель сообщила в своих соцсетях.

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Адель возвращается с шоу в Европу

35-летняя певица отыграет четыре концерта в августе под открытым небом в немецком Мюнхене. Ради этого, команда Адель планирует создать площадку в виде стадиона. По словам титулованной певицы, она не рассматривала новые концертные даты после своего концерта в лондонском Гайд-парке в 2022 году и резиденции в Лас-Вегасе, которая должна закончиться в июне.

Германию Адель выбрала не случайно — именно в этой стране летом пройдет Чемпионат Европы по футболу. А не так далеко, в Париже, пройдут Летние Олимпийские игры. Так что в Европу съедутся множество туристов. Среди которых есть и поклонники певицы.

"Я не играла в Европе с 2016 года! Я не могла придумать более замечательный способ провести свое лето и завершить этот прекрасный этап своей жизни и карьеры шоу поближе к дому", — написала Адель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Визуализация стадиона напоминает форму театральной сцены, которую Адель использует в Лас-Вегасе. С ноября 2022 года она выступает в концертной резиденции Weekends With Adele в Колизее Caesars Palace. Поклонники должны зарегистрироваться для покупки билетов на мюнхенские концерты Адель до 5 февраля. Продажа начнется уже 7 февраля.

Модель стадиона в Мюнхене. Фото: The Guardian

Напомним, ранее мы писали, что Адель заставила мужа подписать брачный контракт, чтобы защитить свои 220 миллионов долларов. Также мы рассказывали, что рэпер Канье Уэст выставил на показ пикантное фото своей скандальной жены.

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