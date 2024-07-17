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Адель намекнула о кардинальных переменах в жизни после изнурительных гастролей

17 июля 2024 22:01
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Адель объявила о перерыве в музыкальной карьере
Британская певица Адель Фото: Instagram/adele
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Почти два последних года британская певица Адель активно дает гастроли. Впрочем, в планах титулованной мультиплатиновой артистки кардинальные перемены.

Об этом 36-летняя музыкальная исполнительница рассказала изданию ZDF.

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Британская певица намерена сделать большой перерыв в карьере и не писать новые песни. Адель заверила, что она устала быть знаменитой. Она скучает по времени, когда можно было оставаться неузнаваемой и анонимной.

"Я хочу сделать большой перерыв и заняться другими творческими вещами. Хотя бы на время", — отметила артистка.

Уже в августе Адель сыграет восемь концертов в немецком Мюнхене на специально возведенной площадке. В континентальной Европе певица не выступала с 2016 года. После этого Адель вернется в американский Лас-Вегас, где будет выступать до ноября. 

В этом городе у нее идет резиденция в театре The Colosseum. Она началась в ноябре 2022-го. Это были ее первые выступления за пять лет. С тех пор певица дала в Лас-Вегасе более ста шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что Адель неожиданно выбрала платье известного российского дизайнера. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Эмма Робертс планирует свадьбу с Коди Джоном.

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