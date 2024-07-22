Adidas офіційно звернувся до моделі Белли Хадід — деталі

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadidbrasil/

Нещодавно відомий бренд Adidas видалив рекламну кампанію із топмоделлю Беллою Хадід. Причиною стало її палестино-голландське коріння. На тлі того, що модель готує судовий позов проти компанії, представники Adidas офіційно вибачилися перед нею.

Про це повідомляє Page Six.

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Минулого тижня німецька компанія зіткнулася з негативною реакцією через участь Белли Хадід у рекламі кросівок SL 72, які вперше випустили до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Під час тих змагань палестинська група "Чорний вересень" вбила ізраїльських атлетів. Через шквал критики Adidas видалив з рекламної кампанії модель із палестинським корінням. Вона образилася на бренд, найняла юридичного радника та вже готує позов до суду.

Представники компанії офіційно вибачилися перед своїми партнерами, в тому числі і перед Белою Хадід.

Американська топмодель Белла Хадід у рекламі Adidas. Фото: instagram.com/bellahadidbrasil/

"Через нашу нещодавню рекламну кампанію SL72 усі згадали жахливу трагедію, що сталася на Олімпійських іграх у Мюнхені. Будь-які збіги є випадковими, ми просимо вибачення за страждання, що спричинили громадам по всьому світу. Ми також вибачаємося перед нашими партнерами, Белою Хадід, A$AP Nast, Жюлем Кунде та іншими за будь-який негативний вплив на них. Ми нині переглядаємо кампанію", — заявили в Adidas.

Нагадаємо, Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів. А також донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло офіційно підтвердила відмову від прізвища свого батька.