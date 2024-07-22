Adidas офіційно звернувся до моделі Белли Хадід — деталі

Adidas вибачилися перед Беллою Хадід за скасовану рекламну кампанію
Нещодавно відомий бренд Adidas видалив рекламну кампанію із топмоделлю Беллою Хадід. Причиною стало її палестино-голландське коріння. На тлі того, що модель готує судовий позов проти компанії, представники Adidas офіційно вибачилися перед нею.
Про це повідомляє Page Six.
Adidas прокоментували скандал із Беллою Хадід
Минулого тижня німецька компанія зіткнулася з негативною реакцією через участь Белли Хадід у рекламі кросівок SL 72, які вперше випустили до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Під час тих змагань палестинська група "Чорний вересень" вбила ізраїльських атлетів. Через шквал критики Adidas видалив з рекламної кампанії модель із палестинським корінням. Вона образилася на бренд, найняла юридичного радника та вже готує позов до суду.
Представники компанії офіційно вибачилися перед своїми партнерами, в тому числі і перед Белою Хадід.
"Через нашу нещодавню рекламну кампанію SL72 усі згадали жахливу трагедію, що сталася на Олімпійських іграх у Мюнхені. Будь-які збіги є випадковими, ми просимо вибачення за страждання, що спричинили громадам по всьому світу. Ми також вибачаємося перед нашими партнерами, Белою Хадід, A$AP Nast, Жюлем Кунде та іншими за будь-який негативний вплив на них. Ми нині переглядаємо кампанію", — заявили в Adidas.
Нагадаємо, Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів. А також донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло офіційно підтвердила відмову від прізвища свого батька.
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