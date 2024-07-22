Adidas официально обратился к модели Беллы Хадид — детали

Adidas извинились перед Беллой Хадид за отмененную рекламную кампанию
Недавно известный бренд Adidas удалил рекламную кампанию с топ-моделью Беллой Хадид. Причиной стали ее палестино-голландские корни. На фоне того, что модель готовит судебный иск против компании, представители Adidas официально извинились перед ней.
Об этом сообщает Page Six.
Adidas прокомментировали скандал с Беллой Хадид
На прошлой неделе немецкая компания столкнулась с негативной реакцией из-за участия Беллы Хадид в рекламе кроссовок SL 72, которые впервые выпустили к Олимпийским играм в Мюнхене в 1972 году. Во время соревнований палестинская группа "Черный сентябрь" убила израильских атлетов. Из-за шквала критики Adidas удалил из рекламной кампании модель с палестинскими корнями. Она обиделась на бренд, наняла юридического советника и уже готовит иск в суд.
Представители компании официально извинились перед своими партнерами, в том числе и перед Белой Хадид.
"Из-за нашей недавней рекламной кампании SL72 все вспомнили ужасную трагедию, произошедшую на Олимпийских играх в Мюнхене. Любые совпадения являются случайными, мы просим прощения за страдания, которые причинили общинам по всему миру. Мы также извиняемся перед нашими партнерами, Беллой Хадид, A$AP Nast, Жюлем Кунде и другими за любое негативное влияние на них. Мы сейчас пересматриваем кампанию", — заявили в Adidas.
Напомним, Белла Хадид обнажилась для рекламы собственного бренда духов. А также дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально подтвердила отказ от фамилии своего отца.
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