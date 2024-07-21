Белла Хадід планує подати в суд на Adidas через скандальну рекламну кампанію

Американська модель Белла Хадід в кампанії Adidas. Фото: Instagram/bellahadidbrasil

Напередодні німецька компанія Adidas видалила рекламну кампанію, в якій брала участь американська супермодель Белла Хадід. Причиною стало обурення Американського єврейського комітету через походження 27-річної знаменитості. Белла не збирається відпускати неприємну ситуацію та готується судитися.

Про це повідомляє TMZ.

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Супермодель вже почала готуватися до майбутнього розгляду гучної справи та найняла для цієї мети команду адвокатів. Белла планує змусити компанію Adidas понести відповідальність за те, що вона ініціювала жорстоку та руйнівну рекламну кампанію, а також залучила її до скандалу. Що цікаво, контракт з Adidas знаменитість поки що не розірвала.

Причиною став перезапуск лінії кросівок SL 72, створених Adidas для Олімпіади 1972 року в Мюнхені. Саме тоді палестинська терористична організація "Чорний вересень" вбила 11 членів збірної Ізраїлю та місцевого поліціянта. Оскільки у Белли палестино-голландське коріння, то Adidas захейтили і в мережі, і засудили численні ізраїльські організації.

У компанії вибачилися перед Беллою Хадід. Втім від судового позову Adidas це не врятує. Раніше в супермоделі вже виникали проблеми в кар'єрі через її походження та позицію щодо війни в регіоні. Листопаді минулого року з нею припинив співпрацю французький дім моди Dior.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на американську співачку Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник. Також ми розповідали, що Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів.